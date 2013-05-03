Закон о возвращении балльной системы за нарушение ПДД примут в конце мая

Автор инициативы, единоросс Вячеслав Лысаков настаивает, что балльной системы должны бояться "отморозки на дорогах, у которых за спиной по 20-30 нарушений в год".

Законопроект о возвращении балльной системы за нарушение ПДД был принят Госдумой в первом чтении в середине апреля, а его доработка ко второму обещает завершиться уже в конце мая.

Вячеслав Лысаков признал, что при такой системе водители в Москве и Питере выберут критическое число баллов уже за пару недель. "Поэтому, ко второму чтению мы оговорим, что речь идет только о грубых нарушениях, которых будет больше трех, составы же будут прописаны отдельно", — заверил Лысаков. При этом в законопроекте может появиться норма о послаблениях при начислении баллов за нарушения на дорогах для водителей Москвы и Санкт-Петербурга. Это означает, что они не подпадут под общее правило, когда при наборе автомобилистом более 200 баллов последует автоматическое лишение прав. По этой схеме за каждые 100 рублей штрафа водителю будет начисляться один балл. Совершение трех и более нарушений на общую сумму свыше 20 тыс. рублей обернется лишением водительских прав сроком на один год. А, если у автомобилиста не было прав, — штрафом до 10 тыс. рублей.

По словам депутата, водителям двух столиц не будут начисляться баллы, например, за парковку в запрещенных местах. А вот такие грубые нарушения, как проезд на "красный", превышение скорости от 40 км в час и выше, езда по тротуару или встречной полосе, в "льготный список" точно не попадут.

При этом, уточнил Лысаков, баллы будут копиться только в течение года, а потом сгорать.

Среди поправок ко второму чтению также есть предложение не возвращать сразу права водителям, лишенным их за превышение лимита в 200 баллов. Предполагается, что такие горе-водители будут проходить повторное обучение правилам поведения на дороге как минимум в течение трех месяцев.

Примечательно, в КПРФ и ЛДПР отказываются поддержать возврат к балльной системе, а в "Справедливой России" это готовы сделать с целым рядом оговорок. Против такого наказания для водителей ранее высказался и думский комитет, по безопасности, который в своем заключении на законопроект указал, что введение балльной системы фактически будет означать установление двойной ответственности для автомобилистов — баллы, влекущие лишение прав, и штраф.

В результате, считают противники закона, послушных водителей больше не станет, а вот коррупция на дорогах расцветет пышным цветом.

К тому же особо изворотливым автолюбителям не составит большого труда уйти от предлагаемой системы наказания. "Люди просто перестанут ставить машины на учет, будут оформлять их на бабушку без прав или на юридических лиц", — заметил в беседе с "Росбалтом" депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

"Также не забывайте, что у нас огромное количество камер, на основании показаний которых присылают непонятно кому штрафы, и были целые репортажи, когда, учитывая результаты регистрации этих камер, выставляли штрафы не собственникам даже, а вообще непонятно кому", — добавил Нилов.

В свою очередь "эсер" Александр Агеев обращает внимание на то, что значительная часть дорожных правонарушений в России происходит вовсе не из-за разгильдяйства водителей, а по причине плохих дорог. "Разбираться надо, прежде всего, с этой проблемой. Только в 2012 году, по данным ГИБДД, почти 43 тыс. ДТП произошло из-за удручающего состояния дорожного полотна, дороги-убийцы унесли жизни 7 тыс. человек, еще 54,5 тыс. человек пострадали, некоторые из них стали инвалидами. При этом инспекторы ГИБДД не всегда фиксируют в протоколах, что причиной ДТП стало плохое состояние дороги", — говорит Агеев.

Однако сопротивление думской оппозиции вряд ли скажется на существенной корректировке нового закона. Тем более, что уже почти ни у кого в Госдуме не вызывает возражения еще одна поправка, которую Лысаков с группой сотоварищей собирается внести ко второму чтению этого документа.

Речь идет о так называемом "сухом законе" для водителей, действие которого, тем не менее, будет ограничено оговоркой о погрешностях алкотестеров.

Добро на возвращение нормы о промилле ранее уже фактически дали и премьер-министр Дмитрий Медведев, и президент Владимир Путин. Сам же Лысаков успел при непосредственном содействии спикера Госдумы Сергея Нарышкина обзавестись результатами необходимой экспертизы. Из этого документа следует, что пьяными за рулем следует считать тех, у кого алкоголь в крови и воздухе составит более 0,35 гр и 0,16 млгр соответственно.

Елена Земскова, ИА "Росбалт".

