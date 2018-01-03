ГИБДД сохранят, но полномочия ведомства серьезно урежут

От идеи ликвидации дорожной полиции путем слияния ведомства с патрульно-постовой службой решено отказаться

О том, что реформировать Госавтоинспекцию МВД РФ будут с помощью последовательной реорганизации работы ведомства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно информации издания «Газета.Ru», в течение ближайших лет некоторые нынешние функции ГИБДД будут сокращены, однако количество сотрудников должно сохраниться, что позволит увеличить эффективность работы ведомства.

«В МВД хотят максимально разгрузить ГИБДД от любой бумажной работы. На ДТП сотрудники ДПС выезжать практически перестанут, рассмотрение административных дел будет сведено к минимуму, а группы разбора будут фактически упразднены – если человек не согласен с решением все обжалование будет идти через суд», — рассказал источник издания в силовых структурах.

«Сами административные протоколы будут выписываться по упрощённой форме в электронном виде, и функции ГИБДД при этих разбирательствах ограничатся только составлением этого электронного документа», — добавил спикер. Согласно его словам в ближайшее время продолжит расти роль дорожных камер, выявляющих нарушения по большинству административных составов.

На страховом рынке подтвердили планы касательно серьёзных преобразований в Госавтоинспекции МВД РФ. «Уже в самое ближайшее время, год — два, ГИБДД действительно планирует перейти на электронный документооборот. Будет совсем мало бумажек, а вся необходимая информация, например, об обстоятельствах ДТП, будет в электронном виде – заполнять всё от руки неразборчивым почерком инспекторы уже не будут», — сказал представитель СК.