Жириновскому подарили автомобиль, как у Путина

Миллиардер, основатель партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров выполнил обещание и подарил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому Ё-мобиль, передает корреспондент РИА Новости. 1 декабря на Тверском бульваре в Москве возле офиса Группы ОНЭКСИМ состоялась премьера русского «автопрома будущего» — Михаил Прохоров вручил Владимиру Жириновскому ключи от обещвнного еще в 2012 году "Ё-мобиля".

Ранее Жириновский жаловался, что ему никак не удается получить обещанный Ё-мобиль, сертификат на получение которого Прохоров подарил ему еще два года назад.

В начале апреля 2014 года группа "Онэксим" Прохорова заявила, что реализовать проект производства автомобиля на заявленных условиях с прибылью стало невозможно, поэтому они передают техническую документацию Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) за символический 1 евро. По словам самого бизнесмена, он подарил Ё-мобиль государству из патриотических соображений, хотя были китайские инвесторы, готовые купить проект.

"Вы знаете, в России есть такая пословица — "Обещанного три года ждут", а что касается новаций, эти сроки не работают, поэтому я очень рад, что мы успели раньше", — сказал Прохоров, вручая свой подарок, отметив, что выполнил свое обязательство, которое дал лично Жириновскому.

По словам Прохорова, эта технология (Ё-мобиль) выполнена российскими изобретателями-инженерами, которая позволяет делать универсальный март-мобиль. "Он сертифицирован по российским стандартам, будет спокойно бегать по дорогам. И мне приятно то, что там применена еще одна дополнительная технология — это в отличие от всех остальных электромобилей, которые замерзают зимой, здесь специальная система, которая пока не имеет аналогов в мире — отопление салона жидким топливом. Поэтому батарея не разряжается и никак не влияет на масштаб пробега", — пояснил Прохоров.

Осмотрев электромобиль, Жириновский лестно отозвался о салоне “Ё-мобиля”, который оформлен в ярко-оранжевый цвет. Жириновский намерен ездить за рулем подаренного ему "ё-мобиля" на дачу и по городу.

Известно, что на заводе “Ё-авто” в Минске было изготовлено четыре экземпляра модели Ё-Crossback EV. Одна из моделей досталась Жириновскому, еще одну белую машину взял себе сам Прохоров, а красный электромобиль, по неофициальной информации, был отправлен Владимиру Путину.

Как рассказали «Известиям» в Росстандарте, «Ё-мобиль» получил ключевой сертификат под названием «одобрение типа транспортного средства» — который разрешает регистрацию машины в ГИБДД и допуск на дороги общего пользования — в тот же день, когда бизнесмен Михаил Прохоров передал сам автомобиль лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Несмотря на то, что технологии самой машины с юридической точки зрения уже принадлежат Центральному научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ, руководство «Ё-инжиниринг» рассчитывает, что при развитии интереса к электромобилю его можно будет запустить в серию.

— Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобиль получил буквально сегодня, полчаса назад [1 декабря], эта информация просто еще не отображена в реестре [сертифицированных автомобилей], — сообщили корреспонденту «Известий» в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт ведет реестр ОТТС и одобрений типа шасси).

Однако утром 1 декабря, уже в момент передачи автомобиля, машина Жириновского имела государственные регистрационные знаки (О835РК 197RUS) — об этом свидетельствуют фотографии с торжественного вручения машины. Это нарушает законодательный порядок введения в эксплуатацию впервые сертифицируемых на территории РФ автомобилей. В Росстандарте отметили, что получение ОТТС в обязательном порядке должно предшествовать регистрационным действиям с автомобилем в ГИБДД.

Ранее на гибридном кроссовере «Ё-мобиль» неоднократно появлялся на публике и сам основатель этого бренда Михаил Прохоров: в прошлом году он приехал на предсерийном «Ё-мобиле» на Петербургский международный экономический форум, а также посещал Ярославль для встречи с активом своей партии «Гражданская платформа».

В ГИБДД России «Известиям» рассказали, при каких обстоятельствах «машины-полуфабрикаты» могут получить номера.

— До тех пор пока автомобиль не пройдет процедуры соответствия требованиям безопасности с получением положенных документов, он не может быть допущен к участию в дорожном движении. Одобрение типа — как раз один из видов документов и он выдается, как правило, на партию автомобилей. Есть еще единичные транспортные средства, на них выдается свидетельство соответствия конструкции транспортного средства, — рассказал «Известиям» начальник отдела регистрационной работы ГИБДД России Борис Ионов. — Кроме того, есть такое понятие, как проверка автомобиля и испытания в городском цикле движения — это так называемая испытательная техника, они могут быть временно, с учетом определённых условий, допущены к участию в дорожном движении до момента получения ОТТС. То есть все испытания на полигоне фактически проведены, машина может быть запущена в производство, но не хватает каких-нибудь 100 тыс. км, чтобы определить дополнительные требования, скажем, с точки зрения различных эксплуатационных характеристик.

В то же время положение «О порядке регистрации и эксплуатации испытательной автомобильной техники», утвержденное МВД России, предполагает, что такие испытательные номера выдаются на организацию по квоте без закрепления их за конкретными машинами. То есть дарить и уж тем более продавать машины с испытательными номерами невозможно.

В России оформлением сертификатов ОТТС занимается всего две организации: НАМИ и «МАДИ-Серт». В последней «Известиям» сообщили, что цена услуг по оформлению ОТТС для электромобиля начинается от 45 тыс. рублей. в случае мелкосерийной партии, в случае крупносерийной партии колеблется между 1 млн и 10 млн рублей. «Все зависит от документов, которые есть в наличии», — сообщили в МАДИ.

В компании «Ё-инжиниринг» «Известиям» сообщили, что подаренный трехдверный электромобиль ё-Crossback EV— это довольно быстрая разработка на базе пятидверного кроссовера, призванная продемонстрировать возможности построенной платформы.

— Мы показали, как автомобиль трансформируется из пятидверного в трехдверный с уменьшением длины. То, что мы когда-то иллюстрировали на презентациях, теперь мы выполнили на практике. Здесь идет достаточно серьезная унификация по агрегатам. Приводы, электроника и электромоторы остались те же, что были в гибридах. Остался тот же полный привод. Но из-за того что батарея прибавила в мощности, машина серьезно прибавила и в динамике, и в максимальной скорости. Это стало возможно благодаря тому, что себестоимость автомобиля [конкретно по одному автомобилю показатель рассчитать трудно, всего в проект Прохоров вложил порядка 150 млн евро] не стояла как основное препятствие, — сообщил главный конструктор «Ё-инжиниринг» Андрей Гинзбург. — Если будет серьезный коммерческий интерес и серьезный коммерческий партнер, заинтересованный в продолжении проекта, мы будем продолжать. Но на сегодняшний день такие задачи не стоят.

Собеседник также подтвердил, что необходимую сертификацию все четыре машины уже прошли, в реестре ОТТС данные о «Ё-мобиле» появятся уже в ближайшие дни.

Подарок Прохорова стал довольно неожиданным, поскольку о закрытии ё-проекта было объявлено в начале 2014 года; производство и продажи не раз откладывались. Олигарх, владеющий 17% крупнейшего в мире производителя алюминия «Русала» и 27% ведущего поставщика калийных удобрений «Уралкалия», подарил Жириновскому сертификат на «Ё-мобиль» в ходе президентской кампании в 2012 году.

Новая попытка коммерческого развития идей «Ё-мобиля» вряд ли возможна, убеждены эксперты автопрома.

— С рыночной точки зрения у этой машины перспектив нет. А как шоу, как вот такие подарки, — почему нет? — полагает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — К сожалению, у нас в стране такие проекты больше напоминают попытку удовлетворить собственное самолюбие. Серьезные бизнес-проекты предполагают большие инвестиции в производство и технологии. В нашей стране это пока невозможно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.