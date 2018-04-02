Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
По статистике сегодня практически каждая третья авария оформляется без представителей ГИБДД
В Госавтоинспекции рассказали о росте числа оформлений мелких аварий без участия сотрудников полиции. Речь идет о тех случаях, когда никто не пострадал, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для того чтобы всё правильно сделать, ведомство разместило на своем сайте информационный ресурс «Правила оформления ДТП», пишут «Известия». Он подробно рассказывает, как оформить происшествие по так называемому европротоколу.
«Прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с главной страницей раздела, после чего следует, последовательно отвечая на поставленные вопросы, руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует конкретной дорожной ситуации», — сообщается на сайте ГИБДД.
Кроме того, на странице раздела «Правила оформления ДТП» можно скачать, а затем распечатать и возить с собой простую блок-схему, которая поможет оформить аварию в отсутствии интернета.
Ежедневно на этот ресурс поступает от 2 до 3 тыс. запросов. Сотрудники Госавтоинспекции также рассказывают о нем и учат оформлять ДТП без полиции в автошколах и на общественных семинарах для владельцев машин.
По статистике сегодня практически каждая третья авария оформляется без представителей ГИБДД.
Новости тематики
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- В России отменят статью за угон автомобиля
- На дорогах России появится синяя и желтая разметка
- Новые правила техосмотра ужесточат его процедуру
- ГИБДД исправили права
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав
- Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины
- ГИБДД сохранят, но полномочия ведомства серьезно урежут
- Бензин и солярка в России с 1 января стали дороже
Новости раздела
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- В России отменят статью за угон автомобиля
- На дорогах России появится синяя и желтая разметка
- Новые правила техосмотра ужесточат его процедуру
- ГИБДД исправили права
- Клиенты "Росгосстраха" напряглись
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав
- Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины
- ГИБДД сохранят, но полномочия ведомства серьезно урежут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мощное падение курса доллара
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- Главу Находки хотят выгнать с работы
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Шувалов станет крупным банкиром
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Дежурные силы ТОФ подняты по тревоге
- Корея, в случае объединения, может претендовать на часть территории Приморского края
- Утилизационный сбор оказался не смертельным