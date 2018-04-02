В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов

По статистике сегодня практически каждая третья авария оформляется без представителей ГИБДД

В Госавтоинспекции рассказали о росте числа оформлений мелких аварий без участия сотрудников полиции. Речь идет о тех случаях, когда никто не пострадал, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для того чтобы всё правильно сделать, ведомство разместило на своем сайте информационный ресурс «Правила оформления ДТП», пишут «Известия». Он подробно рассказывает, как оформить происшествие по так называемому европротоколу.

«Прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с главной страницей раздела, после чего следует, последовательно отвечая на поставленные вопросы, руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует конкретной дорожной ситуации», — сообщается на сайте ГИБДД.

Кроме того, на странице раздела «Правила оформления ДТП» можно скачать, а затем распечатать и возить с собой простую блок-схему, которая поможет оформить аварию в отсутствии интернета.

Ежедневно на этот ресурс поступает от 2 до 3 тыс. запросов. Сотрудники Госавтоинспекции также рассказывают о нем и учат оформлять ДТП без полиции в автошколах и на общественных семинарах для владельцев машин.

По статистике сегодня практически каждая третья авария оформляется без представителей ГИБДД.