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Российские власти согласились узаконить автомобили-беспилотники
Минтранс, МВД и Минобрнауки совместно выработают предложения по внесению изменений в действующие нормативные акты для легализации в России беспилотного автотранспрта, пишут деловая газета «Золотой Рог».
Об этом «Известиям» сообщил директор департамента программ развития Минтранса РФ Алексей Семенов.
— В процессе выработки предложений по легализации в РФ беспилотных транспортных средств (БПТС) приоритетное внимание будет уделено вопросам кибербезопасности, — подчеркнул Алексей Семенов.
Ранее представитель Минтранса сообщал, что пилотные проекты с БПТС планируется осуществить на дорожной сети госкомпании «Автодор» (трасса М11 Москва – Санкт-Петербург — ее крупнейший проект).
Аспекты подготовки к внедрению БПТС 30 марта обсуждали и в комитете по науке и наукоемким технологиям Госдумы. Там намечали фронт работ: поправки необходимо будет вносить в Уголовный и Гражданский кодексы, Правила дорожного движения, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также ряд технических регламентов. Также необходимо создать государственную комиссию по лицензированию и сертифицированию беспилотных автомобилей.
Как заявил руководитель робототехнического центра фонда «Сколково» Альберт Ефимов, в беспилотных автомобилях первое время должен присутствовать «оператор» — водитель, который сможет в случае критической ситуации перехватить управление транспортом, переключившись на ручной режим.
Для реализации таких проектов нужны серьезные научные команды, в том числе и будущие «операторы» — высококвалифицированные водители, отлично разбирающиеся в автоматике. Пока их не готовят, так как нет достаточного финансирования.
— На начальном этапе в качестве инвесторов могут выступать и частные компании, — говорит Ефимов. — Очень важно, чтобы в идею верил кто-то, кроме самих сотрудников стартапа. Государственное финансирование также важно, поскольку это вопросы развития инфраструктуры.
По мнению Ефимова, к 2018 году в России будет запущен пассажирский беспилотный транспорт на отдельных территориях.
— Например, это будет полностью беспилотный автономный автобус, который развозит зрителей на чемпионате мира по футболу, — говорит Ефимов. — Закрытая территория, не очень большая скорость, отсутствие других участников движения. А вот полноценно выйти на дороги беспилотники смогут не ранее 2025 года.
Инициативы по развитию БПТС в прошлом году были аккумулированы в рамках дорожной карты AutoNet (один из проектов «Национальной технологической инициативы»). 16 октября прошлого года дорожная карта AutoNet была утверждена президиумом совета по модернизации экономики и инновационному развитию России. В частности, в планах AutoNet формирование высокоскоростных транспортных коридоров с созданием выделенных полос, по которым будет осуществляться высокоскоростная роботизированная доставка грузов.
Среди других проектов, утвержденных в рамках дорожной карту AutoNet, — создание и апробация БПТС специализированного назначения. Проект «Интеллектуальный карьер», который реализует компания «ВИСТ Групп», предполагает создание и отработку технологий безлюдной добычи и перевозки полезных ископаемых с применением роботизированных карьерных самосвалов. Сейчас системами автоматизированного управления оснащены первые, опытные образцы роботизированных карьерных самосвалов. Для этого серийные образцы дооснащаются сенсорами, бортовыми компьютерами, исполнительными механизмами, системами аварийного дистанционного управления, шинами передачи данных и другим специализированным оборудованием. В этом году, согласно планам, должны появиться первые опытные участки карьерных разработок, где на практике будет отрабатываться добыча и перевозка полезных ископаемых в группах из 2–3 БПТС.
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