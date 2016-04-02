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Цены на бензин взлетят до 43 рублей
С 1 апреля в России повысились ставки акциза на автомобильное топливо. Это уже второе повышение в этом году, напоминает деловая газета «Золотой Рог».
По расчетам Минфина, казна дополнительно получит 89,3 млрд рублей. По мнению экспертов, это приведет к тому, что ускорятся уже заложенные темпы роста стоимости топлива для конечного потребителя, пишут «Известия». Это, в свою очередь, отразится и на инфляции, которая может все-таки превысить 10%. Участники рынка опасаются при этом, что апрельское повышение ставок акцизов на топливо окажется не последним.
Акциз на бензин вырос на 2 рубля за литр, на дизтопливо — на 1 рубль. В результате акциз на бензин Евро-5 с сегодняшнего дня составит 10,13 тыс. рублей за тонну, а ставки акцизов на бензин, не соответствующий пятому классу, и на прямогонный бензин — 13,1 тыс. рублей за тонну. Ставки акцизов на дизтопливо и средние дистилляты приблизились к 5,3 тыс. рублей за тонну.
Это не первое повышение акцизов на бензин в текущем году.С 1 января акциз на бензин Евро-5 вырос на 1,5 рубля. Последний раз дважды за год акцизы на автомобильное топливо поднимали в 2013 году. Но нельзя исключать, что на этот раз апрельским повышением дело ограничится. Ведь правительство ограничено в возможностях сокращения бюджетного дефицита.
Пожалуй, самым актуальным остается вопрос, как изменятся цены на АЗС. В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике прогнозируется, что бензин по итогам года, с учетом повышения акцизов с 1 апреля, подорожает на 10,4%.
В середине марта начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин утверждал, что не ожидает резкого роста цен на бензин. При этом чиновник признал, что есть факторы, которые объективно влияют на стоимость автомобильного топлива.
Действительно, автомобильное топливо перманентно дорожает. Так, по данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России с 21 по 27 марта выросли на 0,3%. На 28 марта средняя цена АИ-93 составила 34,17 рубля за литр, АИ-95 — 37,14 рубля за литр.
Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко, комментируя «Известиям» ситуацию, не исключил, что после повышения акцизов автомобильное топливо будет расти в цене примерно на 10–15 копеек в неделю. Если прогноз верен, то до конца года цены на АЗС могут увеличиться примерно на 5,4 рубля. При таком раскладе в декабре литр АИ-93 будет стоить примерно 40 рублей, а литр АИ-95 — около 43 рублей.
Наибольший рост цен может наблюдаться на независимых АЗС, которых в России насчитывается не менее 15 тыс., полагает Григорий Сергиенко. А вот на АЗС, принадлежащим нефтяным компаниям, подорожание бензина в ближайшие месяцы может быть не столь заметным. По его словам, с одной стороны, аппетиты крупных игроков на топливном рынке сдерживает Федеральная антимонопольная служба. С другой, они имеют возможность какое-то время компенсировать потери за счет экспорта или других видов деятельности. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник согласен с тем, что не следует ожидать одномоментного резкого роста цен на автомобильное топливо. Этот процесс с 1 апреля, конечно, получит дополнительный импульс, но, по опыту прошлых лет, цены будут расти линейно, считает он.
Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин заявил «Известиям», что ведомство примет меры в случае необходимости. На вопрос «Известий», как повлияет рост ставок акциза на автомобильное топливо, он ответил:
— Мы не ожидаем резких скачков цен из-за повышения топливных акцизов. Цены, как и раньше, будут меняться темпами, близкими к темпам инфляции. Мы намерены внимательно следить за поведением компаний и в случае чего оперативно влиять на ситуацию на топливном рынке. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы.
Он напомнил, что в последние несколько лет налоговая политика серьезно менялась, в том числе росли акцизы.
— Однако динамика цен была близка к темпам инфляции, а в прошлом году существенно от нее отставала, — сказал Анатолий Голомолзин.
ЦБ прогнозировал рост потребительских цен по итогам года не выше 6–7%, в Минэкономразвития — на уровне 6,4%. Повышения акцизов на бензин, по оценке регулятора, увеличит инфляцию на 0,33%. Со своей стороны эксперты считают, что этот рост составит от 0,5 до 1%.
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напомнил также о высоких инфляционных ожиданиях, которые традиционно присутствуют в сознании граждан. Еще более подогреет их повышение акцизов на автомобильное топливо.
— Чудес не бывает: если бензин — важнейшая составляющая в ценах на товары и услуги, дорожает, то это стимулирует рост инфляции, — подчеркнул он.
По его словам, в таком случае, согласно официальным прогнозам ЦБ и Минэкономразвития, рост потребительских цен в 2016 году должен составить 7–7,5%.
— Что касается нашего прогноза, то мы его не меняем. Инфляция будет не менее 10–12%, — резюмировал Николаев.
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Начальник ФАС наверное не в курсе что АИ93 не выпускают в стране