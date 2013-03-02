Международные эксперты ужаснулись качеству российских дорог

Россия оказалась в числе десяти стран с наихудшими дорогами в мире. Таковы данные рейтинга качества дорог, составленного экспертами Всемирного экономического форума в рамках более глобального исследования. Отечественные специалисты согласны: это чистая правда, и изменить ситуацию в ближайшее время вряд ли удастся.

Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, в котором фигурирует, в том числе, и рейтинг качества дорог, подтвердил, что дороги в России считаются одними из худших в мире.

Эксперты ВЭФ проанализировали состояние дорог в 144 странах. Дорожная сеть всех этих стран оценивались по 7-балльной шкале: от 1 балла (абсолютно неразвитая) до 7 баллов (протяженая, эффективная и соответствующая всем международным стандартам). Россия оказалась в рейтинге на 136 место.

Эксперты поставили Россию на 136 место (из 144) по критерию качество дорог. Она набрала 2,3 балла - столько же, сколько Габон и Украина. Наша страна оказалась в десятке государств с наихудшими дорогами, передает «Вести.Ру».

Лучшими из стран бывшего СССР признаны дороги в Литве (32 место), Грузии (56 место) и Эстонии (61 место).

Среди стран СНГ по качеству дорог Россию обошли и Азербайджан (67 место в рейтинге), и Таджикистан (98 место), и Казахстан (117 место).

Хуже, чем в России, дороги оказались только в Украине, Габоне, Республике Восточный Тимор (государство в Юго-Восточной Азии), Гвинее, Монголии, Румынии, на Гаити и в Молдове. Эти страны заняли соответственно места со 137 по 144. Наилучшими были признаны дороги во Франции - первое место в этой части рейтинга. На втором месте по качеству стоят трассы в Объединенных Арабских Эмиратах, к тому же ОАЭ отличается наибольшей концентрацией суперкаров на один квадратный метр. Третье место у Сингапура.

В Топ-10 стран с самыми хорошими дорогами также вошли Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия. США оказались на 20-м месте.

«Эта оценка не является безукоризненной, здесь есть методические огрехи. Так, одним из критериев оценки выступает плотность дорожной сети, то есть ее протяженность к площади страны. Но наша территория очень большая и на части ее никто не живет, - рассказывает газета ВЗГЛЯД директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

«Зато по всем другим критериям оценки российских дорог - все чистая правда. К примеру, протяженность скоростной сети или связанность территорий, то есть возможность проехать из города в город не через Москву», - констатирует Блинкин.

По его словам, если оценка плотности дорожной сети будет изменена, то Россия может подняться в рейтинге на 111 место, и хотя бы Казахстану проигрывать не будет. Впрочем, площади территорий в Канаде и Австралии тоже очень большие, но эти страны все равно в числе лучших в рейтинге.

«Звездочка», ведущая в Москву

Дорожная инфраструктура России сильно остается от большинства развитых и развивающихся стран. «Во Франции круглогодично эксплуатируется примерно 1 млн км дорог с твердым покрытием. И других там нет. В России, по данным Росстата, протяженность дорог с твердым покрытием составляет около 800 тыс. км. Из них протяженность федеральных дорог - чуть более 50 тыс. км», - указывает Блинкин.

Жители Екатеринбурга могут любоваться карикатурами на главу администрации города Александра Якоба, председателя Думы Евгения Порунова и губернатора Евгения Куйвашева. Даже Генпрокуратура РФ в прошлом году проверила качество дорог, выяснив, что каждое пятое ДТП в России случается именно из-за плохих дорог. По ее данным, более половины федеральных дорог не соответствует нормативным требованиям.

«Еще один критерий оценки – конфигурация дорог. Во всех больших странах дороги образуют сетку. Это хорошо видно, если посмотреть на карту США или на карту Китая, где 30 лет назад нормальных дорог вообще не было. Посмотрите на нашу карту дорог - это «звездочка», ведущая в Москву. Как российские дорогие выглядели в 1900-х годах, так они выглядят и сегодня, в 2013 году», - рассказывает эксперт.

«Возьмем состояние дорог. Везде нормальная дорога, которая связывает два крупных города или два региона - это трасса с четырьмя полосами. А если ехать из Перми до Екатеринбурга, или из Уфы в Казань? Участки дорог, которые примыкают к городам, еще более-менее приличные, а дальше выходим на двухполоску, которая вынуждает выходить на встречную полосу», - добавляет Михаил Блинкин.

«Выбоины, трещины вплоть до пробоин - это наши реалии», - добавляет он.

За удовольствие надо платить

Фундаментальная причина плохого состояния российских дорог состоит в том, что на всей русской равнине нельзя было найти приличных каменных материалов для строительства дорог, говорит Блинкин. Сейчас, конечно, эта проблема легко решается.

Однако остается, по его словам, проблема наличия в России так называемых трудных водонасыщенных грунтов, из-за которых дороги проседают. «По мере развития цивилизации другие страны преодолевают такие трудности, а у нас не хотят преодолевать», - говорит Блинкин.

«В советское время нам автомобильные дороги вообще не очень-то нужны были. Автомобилей ни у кого не было. И грузы, и курортников возили по железной дороге. О надобности дорог вспомнили, когда народ стал покупать автомобили, и бизнес начал массово переориентироваться на грузовые автоперевозки. Мы советскую дорожную сеть разрушили, и теперь новую только строим», - рассказывает эксперт.

Сейчас в России в год строится около 600 километров дорог, что очень мало для нашей огромной страны. Однако в последнее время российское правительство реально задумалось о развитии дорожной инфраструктуры. К 2024 году оно поставило цель построить 120 тысяч километров федеральных и региональных дорог (проект утвердил в апреле 2012 года Владимир Путин, будучи еще премьер-министром). А для этого надо строить по 10 тысяч километров дорог в год. Только к 2015 года на реконструкцию и строительство российских дорог планируется потратят от 620 до 740 млрд рублей.

Но одна из главных причин отсутствия качественной дорожной сети в России состоит в том, что «мы за это удовольствие не платим». «Если сложить акцизы (заложены в цену бензина - прим.) и транспортный налог, которые платят все 40 млн российских автомобилистов, то это покрывает только 50% всех расходов совокупного бюджета РФ на дорожное хозяйство. В Москве эта пропорция еще хуже. Москвичи оплачивают только четверть расходов столичного правительства на дорожное хозяйство», - говорит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

«В России отсутствует осознание того, что за удовольствие ездить по хорошим дорогам надо платить. Автомобилисты считают, что правительство когда-нибудь найдет деньги и построит им дороги. А высшие чиновники считают, что рано или поздно дороги построит какое-нибудь частно-государственное партнерство. Ни та ни другая мечта шансов на воплощение не имеет, пока не будет воплощен главный принцип мировой практики - кто ездит, тот и платит. И не важно, каким способом - с помощью налогов, платных дорог или установки спутникового слежения, чтобы автомобилист платил налоги за каждый километр», - резюмирует Блинкин.

Источник: vz.ru.

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