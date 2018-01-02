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Бензин и солярка в России с 1 января стали дороже
Вступили с силу поправки о ставках в Налоговом кодексе Российской Федерации
С 1 января в России произошло повышение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Ставка акцизов на бензин пятого класса поднялась на 10,7% к действовавшей в прошлом году. В результате она достигла 11,213 тысяч рублей за одну тонну, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Отмечается, что второй этап повышения планируется на 1 июля до 11,892 тысяч рублей. С 1 января 2019 года ставка увеличится до 12,314 тысяч рублей, а еще через год достигнет уровня 12,752 тысяч.
Помимо этого с 1 января была изменена и ставка акциза на дизельное топливо, повышение составило 12,7%. На сегодняшний день она находится на отметке в 7,665 тысяч рублей, а 1 июля увеличится до 8,258 тысяч рублей.
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