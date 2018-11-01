ГИБДД будет самостоятельно списывать штрафы с банковских карт автомобилистов

Причем, в упрощенном порядке - без возбуждения исполнительного производства

Штрафы ГИБДД размером до 3 тыс. рублей начнут списывать в упрощенном порядке — без возбуждения исполнительного производства, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Он объяснил, что заниматься взысканием будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Предполагается, что уведомления о штрафах будут рассылаться через информационные системы государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банки направят запросы о состоянии счетов должника и наличии на них денег. Если кредитная организация не найдет сведений об оплате штрафа в единой системе платежей, то со злоумышленника автоматически спишется требуемая сумма и исполнительный сбор.

По словам Аристова, которые приводит «Российская газета», на первом этапе предлагается сократить срок на добровольное исполнение решения до двух дней. В обратном случае на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор, добавил он.

Сейчас административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. По истечении этого срока возбуждается исполнительное производство. Срок добровольного исполнения исполнительного документа составляет пять дней.

Ранее в октябре сообщалось, что россиянам по ошибке списали более 5 млн штрафов ГИБДД. Виной тому — техническая ошибка в базе данных.