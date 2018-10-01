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В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
Делается это с помощью денежных купюр под "дворником" автомобиля
В России придумали очередную схему "развода". Новый способ выглядит следующим образом: под "дворник" на лобовом стекле, ближе к пассажирскому месту, кладется крупная денежная купюра, не всегда настоящая, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Предполагается, что водитель сначала садится за руль, заводит автомобиль, а заметив такой подарок, решает выйти, чтобы его забрать. В этот момент из засады, например из соседней машины, выскакивает угонщик, запрыгивает в автомобиль и вместе с подельником оставляет доверчивого автовладельца на улице. Либо мошенники вытаскивают из машины ценные вещи и быстро исчезают.
О таких ситуациях пишут автомобилисты в сообществе "Синие ведерки". "На днях читал статью про мошенников в США, которые кладут 100-долларовые купюры под "дворники" автомобилей: чтобы забрать деньги, водителю придется выйти из машины. Особенно часто такие случаи происходят на парковках и у гаражей, где машины стоят носом к стене, купюру заметить сложно, пока не отъедешь. Вы замечаете деньги, выходите, оставляя машину заведенной, преступник ныряет за руль и жмет на "газ". А вчера ездил вечером по магазинам. Отъезжая от торгового центра, обнаружил, что под "дворниками" у меня лежит 500-рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать ее, а так заблокировал двери и тронулся. Сильно затонированная машина без "номеров", которая стояла рядом, выехала за мной со стоянки, но преследовать не стала, укатившись в другом направлении", - рассказал автомобилист.
В качестве приманки может выступать не только денежная купюра, а в роли добычи - не всегда дорогая иномарка. Выманить автомобилиста, который сложил рядом с собой, к примеру, сумку с документами или пакеты с покупками, можно при помощи обычной надоедливой печатной рекламы, которую мошенники тоже могут положить под "дворники". Чтобы очистить обзор, раздосадованные водители выходят из машины, как правило, не запирая двери.
На еще более простую схему попалась этим летом автомобилистка, недавно купившая кроссовер Porsche Cayenne. Как рассказал ее адвокат Дмитрий Миняев, автомобилистка ехала одна без превышения скорости по шоссе. Неожиданно с ней поравнялся водитель на Range Rover, крикнул в окно, что девушка задела его иномарку, и попросил остановиться. Запаниковав, автомобилистка остановилась, выбежала из кроссовера, не глуша мотор, и стала осматривать машину. Из Range Rover в свою очередь вышел не водитель, а пассажир. Заглянув в салон Porsche, он понял, что пассажиров в нем нет, а ключи находятся в машине. Тогда мошенник показал автомобилистке царапину на Range Rover и вежливо предложил оформить ДТП по всем правилам. Улучив момент, мужчина быстро запрыгнул в Porsche и скрылся вместе с подельником на Range Rover, оставив девушку на обочине, пишет РБК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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