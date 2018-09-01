Как избавиться от машины, которую невозможно продать

Очень даже просто, утверждает эксперт

Год назад мы с другом купили машину с рук за 160 тысяч рублей. Пробили ее по всем справочникам — все было нормально. Мы не стали проверять машину перед покупкой в сервисе. Продавец сказал, что двигатель недавно менял, нужно только поменять масло. Договор на продажу уже был подписан его женой, а сама она на сделку якобы не смогла приехать. Копию паспорта жены продавец показал.

Через пару дней мой друг начал проверять техническое состояние в сервисе. Оказалось, что двигатель нужно менять, а вин-номер поврежден. Мы позвонили продавцу и попросили совершить возврат, после чего он пропал.

Мы решили не ставить машину на учет, так как были уверены, что сможем ее вернуть. Начали искать концы, нашли по документам девушку-продавца, позвонили. Оказалось, она продала машину 2 года назад, кому — не помнит, потом ей начали приходить штрафы, и она подала жалобу в полицию. Машине присвоили статус «Запрет на регистрацию».

Прошел год. Возвращать машину некому, продать не можем. За это время у нее сел аккумулятор, так что мы даже не можем ее открыть. Меня не покидает ощущение, что с машиной все-таки можно что-то сделать: продать ее, сдать на металлолом, продать на запчасти. Сейчас это мусор, который занимает парковочное место двора, а я так не хочу. Скажите, что мы можем сделать?

Светлана.

Светлана, скажу сразу: консультировать по вопросам технического состояния автомашины, основываясь на вашем письме, очень сложно. Тут лучше обратиться к специалистам по ремонту. Если на одной станции техобслуживания вам сказали, что двигатель подлежит замене, на другой вполне могут взяться за его ремонт. Так же можно решить вопрос вскрытия двери — но не зная даже марки автомобиля, сделать это невозможно.

Замена двигателя — это не диагноз. Если механик на СТО после вашего короткого рассказа, не глядя на машину, говорит о срочной замене двигателя — больше к нему не обращайтесь, лучше поищите другого мастера. Специалист сначала проводит диагностику, выявляет неисправности и только после этого предлагает вам на выбор ремонт или замену агрегата в сборе.

Машину можно продать или подарить

А вот по особенностям постановки на учет и права собственности на автотранспорт я поясню. Ваша машина — это далеко не кусок металлолома, который стоит во дворе и занимает место. Несмотря на то, что она не поставлена на учет в ГИБДД, вы можете ее продать или оформить на свое имя.

Никаких ограничений на совершение сделок купли-продажи вашей машины не существует. Даже установленный в ГИБДД запрет на совершение регистрационных действий не означает, что вы ничего не можете с ней сделать.

Собственником вы становитесь с момента подписания договора купли-продажи. Как только подписали, можете дальше распоряжаться принадлежащим вам имуществом: перепродавать, дарить, разбирать на запчасти. Для подтверждения законности этих действий у вас должен быть на руках договор купли-продажи автомобиля.

Но ездить на машине без регистрации нельзя

Единственное ограничение — вы не можете ездить на машине, поскольку 10 дней с момента подписания договора купли-продажи уже прошли. Этот запрет предусмотрен статьей 19.22 КоАП, которая устанавливает размеры штрафов за нарушение сроков постановки авто на учет. Физическое лицо могут оштрафовать на сумму 1500—2000 рублей, должностных лиц — на 2—3 тысячи, а организацию — на 10 тысяч.

Ответственность за нарушение сроков регистрации наступает даже в том случае, если машина просто стоит во дворе и никуда не едет.

Как сэкономить на эксплуатации машины

А если вы управляете машиной, не поставленной на учет, то ответственность наступает по статье 12.1 КоАП. При первом нарушении — штраф от 500 до 800 рублей, при повторном — от 5 тысяч до лишения права управления на срок 1—3 месяца.

Ваша ошибка в том, что вы не подали заявление о постановке на учет. Вы бы, возможно, получили отказ, но и оштрафовать вас в такой ситуации было бы нельзя: вы же выполнили все требования закона. Впрочем, никакой катастрофы в этом нет. Если вы придете регистрировать машину, вам просто выпишут штраф на 500 рублей, а после оплаты — поставят машину на учет.

Что делать дальше?

Дальше возможны варианты действий.

Первый вариант: продать машину как есть, без регистрации в ГИБДД. С точки зрения закона вы — собственник. Спрос на такие машины есть: авторазборки скупают их на запчасти, а перекупщики ставят на учет и перепродают по более высокой цене.

Вам понадобятся:

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Паспорт транспортного средства.

Договор купли-продажи, подтверждающий, что вы приобрели машину законным путем.

Новый договор купли-продажи, на следующего владельца.

Машину можно продавать без регистрации в ГИБДД сколько угодно раз, главное — чтобы у каждого последующего владельца были на руках все предыдущие договоры купли-продажи. Если хотя бы одного договора не окажется — законность сделки под вопросом.

Как устроен договор купли-продажи

Продавать машину вы спокойно можете через «Авито» или Drom.ru. В договоре желательно указать все имеющиеся ограничения, чтобы последующий владелец не смог предъявить к вам претензий.

Отсутствие регистрации автомобиля в ГИБДД не освобождает вас от уплаты транспортного налога за период владения.

Плюс подобного пути — не надо бегать по инстанциям. Минус — цена таких машин всегда намного ниже рыночной.

Второй вариант действий: самому поставить автомобиль на учет и продать его уже по рыночной цене, либо отремонтировать и использовать самостоятельно.

Прежде чем приступать к самостоятельной постановке на учет, вам стоит выяснить позицию предыдущей хозяйки машины. Вы пишете, что она продала машину по договору купли-продажи два года назад человеку, паспортных данных которого она не знает. Этот человек ездил на машине сам, ему выписывали штрафы, но срок регистрации он пропустил. Чтобы продать машину вам, ему требовался договор купли-продажи без указания даты — ее дописали на месте другой рукой и другой ручкой.

Часто встречаются ситуации, когда перекупщик пишет договор купли-продажи автомобиля сам, а подпись владельца подделывает. Такой договор не имеет юридической силы. Бывшая хозяйка может оспорить его и попытаться вернуть машину себе.

Как осмотреть автомобиль с пробегом

Вы пишете, что в ГИБДД машине присвоен статус «Запрет на совершение регистрационных действий». До постановки на учет желательно выяснить, с чем он связан. Проверить штрафы можно через сервис Тинькофф-банка.

Запрет на совершение регистрационных действий может быть связан не только с нарушениями ПДД. Хозяйка могла задолжать банку по кредиту. В отношении нее могли вести исполнительное производство. В подобных случаях судебные приставы имеют право обратить взыскание на имущество должника — в том числе и на автомобиль.

В такой ситуации решать вопросы с собственностью должника вам, скорее всего, придется в суде. Проверить долги предыдущего хозяина можно в базе судебных приставов.

А что с вин-номером?

Вы пишете, что на машине поврежден вин-номер. Если сотрудники полиции посчитают, что он поврежден умышленно, они имеют право отказать в регистрации. Если номер поврежден в результате естественного износа, коррозии, ремонта или после хищения автомобиля — машину на учет поставят.

В итоге

В вашей ситуации я рекомендую следующий алгоритм действий:

Если вы готовы продавать машину по цене заведомо ниже рыночной, обратитесь к перекупщикам, разместите объявления о купле-продаже на соответствующих сайтах. Когда найдется покупатель, в договоре купли-продажи укажите все проблемные моменты: поврежденный вин-номер, технические неисправности и действующий запрет на регистрацию.

Оцените, целесообразно ли ставить автомобиль на учет своими силами. Проверьте ее на наличие штрафов, судебных ограничений и посчитайте, не превышает ли сумма взысканий стоимость автомобиля. Если превышает — действуйте, как описано в п. 1.

Свяжитесь с предыдущей хозяйкой и выясните, будет ли она претендовать на возврат автомобиля или все-таки готова идти с вами на контакт.

Оформите полис ОСАГО: без него автомобиль на учет не поставят.

Обратитесь с заявлением о постановке на учет в ГИБДД. Будьте готовы оплатить штраф за нарушение сроков постановки на учет.

Дмитрий СЕРГЕЕВ, специалист по безопасности.