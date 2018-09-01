Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов

Срочно проверьте крепления номеров на вашем авто

Каждый водитель обязан знать правила дорожного движения и то, в каких случаях у него могут забрать права из-за неправильного обращения с регистрационными номерами автомобиля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Помимо незнания или невнимательности, некоторые автомобилисты сознательно идут на нарушение закона, прикрывая свои автомобильные номера бумагой или чем-то еще. Например, на парковках, чтобы не платить за стоянку, водитель, прикрыв номерной знак, забывает об этом и после попадается инспектору. Такое нарушение грозит штрафом в 5 000 рублей или лишением водительского удостоверения сроком до трех месяцев.

Точно также можно «заработать» за езду без регистрационного знаки, или даже за отсутствие одного из двух. Чаще всего бывает утеря номерной таблички из-за скупости на креплении. Или же за установку номерного знака в неположенном месте на автомобиле.

Более серьезное наказание можно получить за поддельные номерные знаки или за езду с чужими номерами. И наконец, что касается лишения прав за болты! За те два болта, которым некоторые водители прикручивают номерной знак к автомобилю. Если они окажутся со светоотражателями красного цвета, водителю грозит административное правонарушение по запрещающей статье и лишение водительского удостоверения сроком от шести до двенадцати месяцев.