Российским автомобилистам с 1 сентября придется жить по новым правилам

С 1 сентября отношения между водителями и страховщиками полностью изменятся.

С 1 сентября вступает в силу основная часть поправок в закон об ОСАГО. У автовладельца появится выбор между компенсацией деньгами или ремонтом. Но он не сможет подать жалобу в суд, если не попытался урегулировать проблему в досудебном порядке.

А теперь обо всем в подробностях. До сих пор только страховщики могли предлагать потерпевшему направить машину на ремонт, если есть уполномоченный сервис, или заплатить деньги. Как правило, и тот и другой механизмы работали странно. Недобросовестный страховщик может выплатить столько, сколько даже на бензин до сервиса с трудом хватит. Направление на ремонт тоже надежд не оправдывало. "РГ" уже не раз упоминала случаи, когда страховщик направлял машину на ремонт, в результате которого автомобиль еще больше пострадал. При этом сам страховщик снимал с себя всякую ответственность. Мол, это проблемы сервиса, а не наши.

Так вот, чтобы такие случаи не повторялись согласно поправкам в закон страховщик сам и полностью отвечает за качество и сроки выполнения работ сервисом.

- Все изменения, вступающие в силу с 1 сентября, направлены на совершенствование системы ОСАГО и урегулирование проблемных моментов, которые были выявлены за 11 лет работы этого вида страхования, - заявил вчера президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.

Но надо учитывать то, что страховщик платит с учетом износа. То есть если у вас повреждено крыло или бампер, то техцентр попросту не сможет заменить вам эти запчасти на новые. Придется доплачивать. Износ не считается на сами ремонтные работы, а также на некоторые запчасти, которые относятся к обеспечению вашей безопасности. Все они прописаны в приложении к правилам о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении.

Также отметим, что новые положения закона об ОСАГО касаются только тех, кто заключил договор автогражданки после 1 сентября. Для всех остальных порядок остается прежним. Ведь закон об ОСАГО - это, по сути, публичный договор. Для тех, кто страховался до 1 сентября, условия договора не меняются.

А вот другое новшество коснется всех. С 1 сентября устанавливается обязательный досудебный порядок разрешения споров по ОСАГО. Если потерпевший недоволен работой страховщика, то он должен направить в страховую компанию аргументированную жалобу с приложением соответствующих документов. Страховщик в 5-дневный срок обязан рассмотреть обращение и ответить на него. Если при подаче иска в суд потерпевший не предоставит подтверждение того, что он обращался с претензией в страховую компанию, суд оставит дело без рассмотрения.

- В соответствии с законом досудебный порядок будет действовать до 1 июля 2015 года, - поясняет Павел Бунин. - Механизм позволит снизить судебные расходы страховщиков и поможет решить проблему недобросовестных действий автоюристов.

Поправки в закон также предусматривают более полную защиту финансовых интересов автомобилистов от недобросовестных страховых посредников. Довольно популярна среди брокеров и агентов была практика заключать как бы договоры, получать за них деньги, но не направлять информацию об этом в страховую компанию. Если что случится, то тогда можно и отправить, сообщив, что, извините, попутали и забыли. А если ничего не случится, то вся страховая премия в кармане. Некоторые продавали клиенту полис, а в базу его не вносили. В итоге попавший в аварию автомобилист оказывался без страховки.

Теперь страховщик будет нести ответственность по всем договорам, заключенным агентом или брокером, в том числе если страховщику не полностью или не в срок перечислена страховая премия. Кроме того, страховщик несет ответственность за несанкционированное использование бланков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.