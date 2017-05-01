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Аналитики подсчитали, сколько в России праворульных машин

01 Мая 2017, 12:52 | В России

Агентство «Автостат» выяснило, что легковые автомобили, имеющие правое расположение руля, составляют 8,5% всего российского автопарка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Всего по дорогам России ездит 3,5 млн легковых «праворулек», притом свыше 80% парка праворульной техники зарегистрированы на территории Сибири и Дальнего Востока (в каждом из этих округов — более 1,4 млн единиц ), а меньше всего — на Северном Кавказе, где зарегистрирована всего 21 тысяча машин.

На Урале насчитывается 186 тысяч автомобилей, имеющих «зеркальное» расположение руля, в центральной части страны на учёте стоят 132 тысячи машин, в Южном округе — 129 тысяч, в Поволжье — 86 тысяч, а в Северо-Западном регионе — 31 тысяча.

Важно отметить, что доля автомобилей с «правым рулем» по отношению к леворульным в разных округах заметно отличается. К примеру, на Дальнем Востоке этот показатель равен 73% (от местного парка) — в этом регионе «праворульки» занимают доминирующее положение.

По мере продвижения на запад ситуация меняется. В Сибири доля праворульных машин составляет 28%, на Урале — уже 5%, а в Северо-Западном округе показатель и вовсе составляет 0,7%. В Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах на долю «правого руля» приходится по 1%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: автостат  Дальний Восток  тойота  авто  урал  сибирь  хонда  правый руль 



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