На тюнинг-шоу в Лас-Вегасе Honda представит обновленное купе Honda Civic

Компания Honda не сбавляет темп по анонсированию и введению своих разработок в пользование. Так, совсем недавно завершилась выставка в Японии. На этой выставке <a href="http://www.fkmotors.ru" alt="Honda">Honda a> представила свою новую концепцию использования современных технологий для максимального использования топлива. На стенде был установлен автомобиль двигатель, которого отдавал тепло чайнику. Тем самым, помимо кинетической энергии автомобиля, использовалось вырабатываемое тепло для приготовления чая.

Через некоторое время откроется международное тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. На этом шоу Honda представит обновленное купе Honda Civic.

Honda так оформила новый Civic, что даже не специалист узнает спортивный стиль компании. В автомобиле хорошо сочетаются аэродинамика и дизайнерские решения.

«Сочетание заостренных и плавных аэродинамических линий и изгибов в сочетании с агрессивной оптикой, создаст динамичный облик и даст почву фанатам тюнинга для будущих дизайнерских решений», - так описали новинку в Honda.

Что логично, Honda пока не раскрывает технические данные нового Civic Coupe. Эксперты предполагают, что автомобиль получит 4-цилиндровый 2,4-литровый двигатель мощностью 201 л.с.

Также на сегодня отсутствует информация по поводу выхода автомобиля Honda Civic Coupe на отечественный рынок и его цены в России. В США дорестайлинговое купе доступно с 1,8-литровым 140-сильным мотором по цене от 17 965 долларов (около 575 000 рублей).

Официальный дилер Honda в России – компания “ФК Моторс”

“ФК Моторс” на Щелковском - (495) 602-0000

“ФК Моторс” Бусиново - (495) 777-4800

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