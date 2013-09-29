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Более 160 тысяч машин из-за дефекта дверей отзывает Mazda
29 Сентября 2013, 12:48 | В мире
Автопроизводитель Mazda отзывает 161,4 тысячи автомобилей, проданных на американском рынке, из-за дефекта, который может приводить к открытию дверей машины во время движения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Специалисты компании установили, что болты, фиксирующие замки дверей, могут терять надежность крепления, это приводит к неправильной работе механизма запирания. Программа отзыва коснется шести типов среднеразмерных автомобилей, которые выпускались с 2009 по 2013 годы.
В компании не располагают информацией, что данный тип поломки приводил авариям и травмам. Программа отзыва и бесплатного ремонта начнется с 18 октября, пишет РИА "Новости"
Автор: РИА "Новости"
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