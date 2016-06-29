Toyota отзывает по всему миру 1,43 миллиона автомобилей

oyota объявила об отзыве 1,43 млн гибридных автомобилей Prius и Lexus200h из-за вероятных дефектов в подушках безопасности, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ABCNews. Речь идет об автомобилях, выпущенных в период с октября 2008 по апрель 2012 годов.

За это время в Японии было выпущено 743 тыс. автомобилей данных моделей, в Северной Америке 495 тыс., 141 тыс. в Европе, девять тысяч в Китае и 46 тыс. в других регионах.

В компании отмечают, что им не известны случаи аварий или смертельных исходов из-за последствий дефекта, который представляет собой трещину в шве подушки безопасности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.