В США состоялся съезд владельцев советских автомобилей (ФОТО)

На днях в США прошел съезд членов Клуба классических автомобилей Тихоокеанского побережья CCCP (Classic Car Club of Paicifc), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Участники молодого клуба, созданного всего два месяца назад, показали друг другу свои машины, пообщались и поделились опытом эксплуатации столь редких в этих краях машин. На съезде можно было увидеть «Жигули», «Волги» и «Москвичи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.