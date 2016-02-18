Toyota отзывает почти три миллиона автомобилей по всему миру

Toyota отзовет 2,87 млн машин по всему миру из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог», ссылаясь на заявление компании, опубликованное агентством Reuters.

Опасения вызывает то, что ремни безопасности могут быть повреждены металлическими каркасами сидений в случае аварии. Отзыв коснется автомобилей модели RAV4 SUV, выпущенных с июля 2005 года по август 2014 года и продающихся по всему миру, и внедорожников модели Vanguard, выпущенных в период с октября 2005 года по январь 2016 года и продающихся в Японии.

Из 2,9 млн 1,4 млн машин отзовут в Северной Америке, еще 625 тыс. — в Европе, 434 тыс. — в Китае, 177 тыс. — в Японии и 307 тыс. — в других регионах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.