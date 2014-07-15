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На кладбищах новых авто закончились места
Глобальный кризис дает о себе знать и в автомобильной отрасли. Все меньше людей в состоянии купить новую «Шевроле», «Пежо» или «Ниссан». При этом те, кто уже приобрели автомобиль, не спешат с ним расставаться и пересаживаться на следующее поколение.
А автомобильные гиганты продолжают выпускать сотни тысяч новых машин, сообщают интернет-издания. Остается неясным, что же с ними делать.
Причем с аналогичной проблемой сегодня сталкиваются компании по всему миру, как в США, так и в Европе и Азии. Снижать цены до бесконечности производители не могут - работать себе в убыток они не станут. Иначе банкротство неизбежно. Вот и приходится некупленные автомобили свозить на спецсвалки. И таких «кладбищ» по всему миру все больше. Машинами заставляется все вокруг: испытательные полигоны, подъездные пути к заводам, площадки между корпусами и пр.
Получается замкнутый круг. Автопроизводители несут огромные убытки от содержания подобных автоотстойников. Но и просто так раздать машины они не могут. Подобная акция нанесет непоправимый удар и по репутации, и по кошельку компаний. Ведь если машины раздаются даром, кто будет их покупать?
Ничуть не лучше ситуация и у российских автопроизводителей. Площадки «АвтоВАЗа» также забиты под завязку. Как и магазины и склады у автодилеров. И по мнению руководства автогиганта, ситуация ухудшается буквально на глазах. И в 2015 году «АвтоВАЗ» не видит особых просветов в тяжелейшей ситуации.
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