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На кладбищах новых авто закончились места

15 Июля 2014, 16:32 | В мире

Глобальный кризис дает о себе знать и в автомобильной отрасли. Все меньше людей в состоянии купить новую «Шевроле», «Пежо» или «Ниссан». При этом те, кто уже приобрели автомобиль, не спешат с ним расставаться и пересаживаться на следующее поколение.

А автомобильные гиганты продолжают выпускать сотни тысяч новых машин, сообщают интернет-издания. Остается неясным, что же с ними делать.

Причем с аналогичной проблемой сегодня сталкиваются компании по всему миру, как в США, так и в Европе и Азии. Снижать цены до бесконечности производители не могут - работать себе в убыток они не станут. Иначе банкротство неизбежно. Вот и приходится некупленные автомобили свозить на спецсвалки. И таких «кладбищ» по всему миру все больше. Машинами заставляется все вокруг: испытательные полигоны, подъездные пути к заводам, площадки между корпусами и пр.

Получается замкнутый круг. Автопроизводители несут огромные убытки от содержания подобных автоотстойников. Но и просто так раздать машины они не могут. Подобная акция нанесет непоправимый удар и по репутации, и по кошельку компаний. Ведь если машины раздаются даром, кто будет их покупать?

Ничуть не лучше ситуация и у российских автопроизводителей. Площадки «АвтоВАЗа» также забиты под завязку. Как и магазины и склады у автодилеров. И по мнению руководства автогиганта, ситуация ухудшается буквально на глазах. И в 2015 году «АвтоВАЗ» не видит особых просветов в тяжелейшей ситуации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: утилизация  авто  кризис 



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Комментарии

  • fuck18:48, 15.07.2014#

    Ценник а. . . нный!

  • Ptss20:27, 15.07.2014#

    Ну это уже ихние проблемы что производят больше чем продают, так и цены еще высокие, а гавноваз как был так и будут в оцтойнике, мало того что откровенно некачественные машины так и небезопасно, да и выглядят убого.

  • Дм20:35, 15.07.2014#

    Бедненькие. Надо бы им помочь. . .

  • 36221:39, 15.07.2014#

    Всё российское автодерьмо пустить на компост, будет больше толку.

  • Александерс11:29, 16.07.2014#

    Ба , так это обычный кризис перепроизводства. Предложение превысило спрос.

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