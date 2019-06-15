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Toyota решила возродить забытую, но полезную модель

15 Июня 2019, 13:06 | В мире

На популярном у приморцев портале по продаже бэушных авто ее еще можно встретить

Оригинальная Toyota Granvia — это 1995-2002 годы выпуска. Под этим именем первоначально продавался заднеприводный минивэн, созданный на основе модели Hiace четвертого поколения. Правда, «Гранвия» отличалась комфортабельным салоном и полукапотной компоновкой. В последние годы жизни Granvia оснащалась системой полного привода и двусторонними сдвижными дверьми. Моторов предлагалось два — бензиновый 3.4 и дизельный 3.0.

О силовых агрегатах для возрождённой Granvia пока ничего не известно. Скорее всего, новинке достанутся дизельный 2.8 (176 л.с.) и бензиновый 3.5 (280 л.с.), которые сейчас ставятся на Toyota Hiace. И вообще, новая «Гранвия» снова будет улучшенной и облагороженной версией трудяги «Хайэйса».

Ради большего комфорта, инженеры заменили заднюю рессорную подвеску на пружинную многорычажку. В салоне появились кресла, обитые кожей, а также более качественная и дорогая отделка. В список оборудования вошли подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. Ожидается, что новый минивэн появится не только на рынке Австралии, чтобы занять место между утилитарным Hiace и дорогим Alphard.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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