Летающий автомобиль поступит в продажу в 2017 году (Видео)

Летающие автомобили словацкой компании Aeromobil в 2017 году поступят в серийное производство и продажу, однако приобрести их пока смогут лишь весьма состоятельные автолюбители, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на чешское издание Aktualne.

В настоящее время создан прототип летающего авто, которое способно подняться в воздух со стартовой площадки длиной не менее 200 м. Стоимость нового транспортного средства составит несколько сотен тысяч евро. По мнению главы компании Юрая Вацулика, со временем летающие машины заметно подешевеют, как это произошло, к примеру, с мобильными телефонами. Летающий автомобиль AeroMobil 3.0 оснащен бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и способен развить скорость до 160 км/ч. Наибольшая скорость в воздухе составляет 200 км/ч, а дальность полета достигает 700 км, уточняет «Дейли-мотор». Газета «Золотой Рог», Владивосток.