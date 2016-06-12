Автомобильный номер с цифрой "1" обошелся его владельцу в пять миллионов

Предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов Ариф Ахмад Аль Заруни заплатил за автомобильные регистрационные знаки с номером «1» 18 миллионов дирхамов (около 4,9 миллиона долларов). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Аукцион, на котором проходила распродажа «красивых» номеров, состоялся в Шардже. По словам Аль Заруни, он приобрел регистрационный знак для личного использования и не собирается его перепродавать, пишет Gulf News..

Стоимость «первого» номера в 18 раз превысила начальную минимальную ставку. «Я прибыл на торги специально ради этого номера, потому что я всегда стремился быть на первом месте. Другие лоты меня не интересовали», - отметил бизнесмен.

Всего на мероприятии в Шардже, которое посетило более 1,3 тысячи человек, было продано около 60 «красивых» номеров. В их число вошли регистрационные знаки с цифрами «12», «22», «50», «100», «333», «777», «1000», «2016», «2020» и «99999». Первые три номера ушли с молотка по цене свыше 500 тысяч долларов каждый. Общая стоимость проданных номеров составила 50 миллионов дирхамов (13,6 миллиона долларов).