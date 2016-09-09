Скоро на рынок выйдет такси, которое будет возить клиентов за 22 рубля

Мировой лидер в разработке беспилотных автомобилей - компания Google - практически готова вывести на рынок машины, которые навсегда изменят мир. Наши привычки, образ жизни, облик городов - все это изменится, когда робокары придут на смену водителям-людям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщают интернет-издания, до того, как это произойдет, предстоит сделать несколько важных шагов. В первую очередь, беспилотные автомобили появятся на маршрутах с фиксированными точками посадки и высадки, как это сделано недавно в Сингапуре. Затем количество точек посадки-высадки будет постепенно увеличиваться. В любом случае, именно с таксомоторного парка начнется победное шествие роботизированных автомобилей по планете.

Google считает, что можно сразу сделать и второй шаг. Такси в принципе не нужны, если грамотно реализовать информационную систему карпулинга, то есть совместного использования автомобилей. Тогда профессия таксиста исчезнет за ненадобностью еще раньше, чем появятся беспилотные автомобили.

Waze - крупнейшее навигационное приложение, поддерживаемое на общественных началах. Исходный текст опубликован под свободной лицензией GNU GPL. Это бесплатная программа, которая отслеживает ситуацию на дорогах в реальном времени, прокладывает оптимальные маршруты, показывает дорожные камеры ГИБДД, посты инспекторов и т.д. Карты в Waze на 100% создаются самими пользователями. Вся программа работает по принципу краудсорсинга, информацию о заторах, постах ГИБДД и прочее туда добавляют сами водители.

Компания Google купила израильскую компанию Waze в 2013 году за $1,1 млрд - и вот теперь нашла полезное применение этой программе.

Очевидно, свободная программа Waze будет применяться и после официального запуска такси Google в Сан-Франциско. В отличие от проприетарных программ Uber, Lyft и прочих, программа Waze призвана объединить пассажиров, которые едут в одном направлении. По мнению Google, это позволит значительно снизить тарифы на такси - настолько снизить, что профессиональным таксистам будет невыгодно работать. Сейчас приложение для поиска попутчиков Waze успешно работает в Израиле - почти в любое время суток можно найти попутную машину практически в любом уголке страны.

Во время пилотной программы такси Google тарифицируется по 54 цента за милю (22 рубля за километр), и компания не берет себе ни цента из этих денег. В отличие от проприетарных коммерческих сервисов Uber, Lyft, «Яндекс.Такси» и прочих, главная цель которых - получать прибыль, эксплуатируя профессиональных таксистов. Хотя они и пытаются экспериментировать с карпулингом, но делают это не слишком активно, потому что их устраивает нынешняя ситуация с точки зрения прибыли.

В этом кардинальное отличие бизнес-модели Google от всех сервисов, которые существуют сейчас. Нынешние сервисы - это небольшая разновидность обычного такси, а Google запускает настоящий карпулинг.

Основной принцип карпулинга - то, что расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля). В этом отличие от такси, где расходы оплачивает пассажир и он же выбирает маршрут. Есть и отличие от автостопа, где по факту платит только водитель, который следует строго по своему собственному маршруту.

По мнению юристов Google, доходы водителей, которые находят попутчиков через карпулинг Waze, не являются коммерческим доходом и не должны облагаться налогом, потому что они приравниваются к совместной оплате за бензин, то есть к совместному использованию автомобиля.

Такая бизнес-модель Google должна нанести убийственный удар по бизнесу частной компании Uber, которая сейчас оценивается примерно в $68 млрд. Интересно, что когда-то Google и Uber были партнерами: поисковый гигант инвестировал $258 млн в Uber в 2013 году. Но в последнее время они все больше конкурируют в разных сферах. Сейчас Uber даже покусился на святое - и объявил о разработке собственных беспилотных автомобилей и своих собственных карт вместо Google Maps. Компания Uber купила стартап по разработке беспилотного транспорта Ottomotto LLC, основанный ветеранами Google, и намерена начать испытания беспилотного такси через несколько недель в Питтсбурге.

Два дня назад топ-менеджер Alphabet (родительская компания для Google) Дэвид Драммонд (David Drummond) объявил о своем уходе из совета директоров Uber в связи с усилением конкуренции между этими двумя компаниями - и связанного с этим конфликта интересов.

С сегодняшнего дня ни о каком партнерстве не может идти и речи.

Когда сервис Waze откроется для всех, любой человек получит возможность зарегистрироваться в программе как водитель или пассажир - и найти попутчиков. Никаких тестов, экзаменов или особенных требований для водителей не будет. Система будет основана на оценках пользователей - как показывает практика, такой метод гораздо эффективнее централизованного лицензирования таксистов с периодическими техосмотрами и проверками регулирующих органов. Здесь система эффективно регулирует сама себя без ненужного участия властей.

Вероятно, в будущем Google начнет взимать некий процент с каждой поездки через Waze. Логично сделать это после уничтожения Uber, Lyft, «Яндекс.Такси» и прочих конкурентов.

Интересно, что сейчас многие водители пользуются программой Waze для навигации. Это очень популярное приложение с хорошими отзывами. При этом мало кто из водителей знает, что приложение принадлежит компании Google. По мнению аналитиков, отличная репутация Waze может сыграть на руку Google.

Интересно, как к инициативе «народного такси» отнесутся государственные органы, которые понятия не имеют, как регулировать экономику, основанную на равноправном сотрудничестве граждан.

Если карпулинг станет эффективной и более дешевой альтернативой такси, то замена водителей на беспилотные автомобили пройдет более безболезненно и натурально. Владельцы машин просто будут отправлять свои автомобили «на заработок» вместо того, чтобы сидеть за рулем и подбирать попутчиков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.