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Мужчины паркуются лучше

09 Марта 2017, 18:55 | В мире

Женщины предпочитают не завершать маневр во избежание вмятин, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Примерно три четверти мужчин и лишь четверть женщин умеют хорошо парковаться задним ходом, при этом осуществить параллельную парковку с первого раза мужчины могут только в 71% случаях, а женщины - в 23%,

Исследование английской школы вождения показало, что параллельная парковка идеально удается 82% мужчин и лишь 22% женщин. Три четверти женщин во избежание вмятин и царапин предпочитают не рисковать и либо не завершают маневр, оставляя авто далеко от тротуара или в неровном положении, либо целенаправленно ищут другие варианты парковки. Аналогичное исследование, проведенное в Сингапуре, как сообщают в АльфаСтрахование, дало схожий результат: в целом искусством параллельной парковки владеет 66% мужчин и 19% женщин. При этом в автошколах женщины успешнее мужчин выполняют въезд задним ходом в гараж, но в реальных же условиях это действие лучше удается мужчинам - благодаря более развитой правой доле головного мозга, мужчины лучше ориентируются в пространстве. Так, американские тесты, связанные с прохождением лабиринтов, показали 92% успешных решений у мужчин против 8% у женщин.

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Теги: женщины  мужчины  парковка 






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