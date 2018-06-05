В Харбине продолжают строить "умные дороги"

Харбинским водителям добавляют еще 30 метров для того, чтобы они смогли перестроиться на правую полосу движения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунзянские экономически новости".

Сплошные линии на трассах в Харбине, как правило, составляют 120 метров от перекрестка, их решили сократить на 30 метров, для того, чтобы дать водителям время перестроиться с крайней левой на крайнюю правую полосу. Пользуясь спутниковыми программами определения пробок, можно будет понять, на какой дороге водителю можно будет перестроиться наиболее удобным способом. Инициатива Департамента ГАИ Харбина должна сделать жизнь автолюбителей более комфортной, подобная разметка уже нанесена на 168 улицах города. Предварительно был проведен анализ автомобильной загруженности дорог Харбина в разные часы. Камеры наблюдения, установленные повсюду на перекрестках, специалистам из местного ГАИ позволят понять, где следует скорректировать движение через автоматическую систему светофоров, а где поставить регулировщиков.

С апреля нынешнего года усовершенствовано 1 100 000 квадратных метров всех видов дорожной разметки, что значительно улучшило городскую транспортную инфраструктуру, при этом неуклонно повышая уровень управления движением, делая городскую транспортную среду более безопасной и комфортной для автолюбителей и пешеходов.

Текст адаптировали Ли Ижань.

"Хейлунцзянские экономические новости".