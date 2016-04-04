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В Суйфэньхэ обнулят ввозные пошлины для автомобилей из Японии и Европы
Приграничный Приморью китайский Суйфэньхэ станет в самое ближайшее время сухопутным портом для растаможки автомобилей из Японии, Европы, США и Канады. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили источники в местной администрации.
По данным газеты «Хейлунзянская экономика», в настоящее время железнодорожная станция Суйфэньхэ уже выделила специальную линию для импорта автомобилей, технические характеристики которой позволяют самостоятельную выгрузку авто.
Кроме того, для осуществления таможенных функций в городе планируется создать свободную экономическую зону (СЭЗ), площадью 20 тыс. кв. м, позволяющую принимать 500-1000 автомобилей.
После прохождения таможенных процедур автомобили будут перенаправляться в соседний Харбин, а оттуда уже как горячие пирожки будут раскупаться по всему Китаю.
По словам гендиректора автокомпании «Синь Мин Юй» города Харбин, в настоящее время портами импорта автомобилей в Поднебесную являются Тяньцзинь, Нинбо, Циндао и Гуанчжоу, куда доставляются автомобили из Европы, Америки, Японии и Канады. При этом для провинций приграничных Приморью это крайне неудобно в связи с удаленностью.
А самое главное, в комплексной беспошлинной зоне города Харбин, будет разработан специальный льготный налоговый режим для сухопутного порта по импорту автомобилей - Суйфэньхэ.
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Комментарии
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Псевдоним15:41, 04.04.2016#
Статья от сегодняшнего же числа. . . Не думаю, что такие тормоза в газете «Золотой Рог». . . . Вот у нас страна дебилов-это дааа)))Запретили японки (с такими утилями, курсами валют и пошлинами), а свой хлам в мизерном количестве производим. . . . Как Едриллы собираются без транспорта ДВ поднимать? Загадка. Голосуйте ЗА Едрилл! Мы достойны ТАКОЙ жизни))
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1234520:55, 04.04.2016#
Китайцам эти поддержанные авто нужны как бегемоту памперс. У них в стране есть завод почти каждого автоконцерна. Плюс ментальность нормальная, никто никогда не купит ТЛК-100 1999года или BMW 2000года, только чтобы "выглядеть красиво", купят фольсваген какой-нибудь новый и будут ездить радоваться. Идея в чём-то другом. Думаю здесь в новости присутствует проблема перевода. Редактор заТхинБуДунил конкретно (кто знает язык конгов поймёт).
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