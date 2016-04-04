В Суйфэньхэ обнулят ввозные пошлины для автомобилей из Японии и Европы

Приграничный Приморью китайский Суйфэньхэ станет в самое ближайшее время сухопутным портом для растаможки автомобилей из Японии, Европы, США и Канады. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили источники в местной администрации.

По данным газеты «Хейлунзянская экономика», в настоящее время железнодорожная станция Суйфэньхэ уже выделила специальную линию для импорта автомобилей, технические характеристики которой позволяют самостоятельную выгрузку авто.

Кроме того, для осуществления таможенных функций в городе планируется создать свободную экономическую зону (СЭЗ), площадью 20 тыс. кв. м, позволяющую принимать 500-1000 автомобилей.

После прохождения таможенных процедур автомобили будут перенаправляться в соседний Харбин, а оттуда уже как горячие пирожки будут раскупаться по всему Китаю.

По словам гендиректора автокомпании «Синь Мин Юй» города Харбин, в настоящее время портами импорта автомобилей в Поднебесную являются Тяньцзинь, Нинбо, Циндао и Гуанчжоу, куда доставляются автомобили из Европы, Америки, Японии и Канады. При этом для провинций приграничных Приморью это крайне неудобно в связи с удаленностью.

А самое главное, в комплексной беспошлинной зоне города Харбин, будет разработан специальный льготный налоговый режим для сухопутного порта по импорту автомобилей - Суйфэньхэ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.