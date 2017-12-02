Самые странные правила дорожного движения в мире

Во Франции - обязателен личный алкотестер, в ОАЭ - верблюд контролирует автомобильное движение, а в Японии - трезвый пассажир в ответе за пьяного таксиста

Владивосток всегда славился количеством автомобилей на улицах. Как утверждает статистика, на каждую семью, в среднем, приходится по две машины, поэтому тема правил дорожного движение актуально для горожан. Свои правила мы знаем, не всегда выполняем, и некоторые из них нам кажутся весьма странными. Но, если посмотреть на законы дорожного движения других стран, которые иногда достигают крайней степени абсурда, за наши российские ПДД можно испытать и чувство гордости.

Во Франции - прекрасной стране виноградников и изысканной кухни - власти очень разумно подошли к контролю трезвости своих соплеменников за рулем. Каждый французский автовладелец должен иметь в бардачке алкотестер. За неимением прибора придется заплатить штраф в €11.

В Объединенных Арабских Эмиратах верблюды имеют право передвигаться по любой выделенной полосе шоссе. Необходимо следить за их безопасным пребыванием, в случае эксцессов автолюбитель заплатит солидный штраф.

В Японии же, например, трезвый пассажир несет ответственность за пьяного водителя. Оказывается, необходимо предварительно убедиться в трезвости таксиста, прежде чем садиться в салон.Кроме того, обрызгать пешехода - весьма дорогое развлечение, которое встанет шутнику-автолюбителю в круглую сумму в размере - 6000 йен штрафа.

Водителям такси в Финляндии приходится платить комиссию €30 ежегодно за право включать радио для своих пассажиров. Поскольку одновременное прослушивание какой-либо композиции, приравнивается к услуге, поэтому многие таксисты возят клиентов в полной тишине.

Пожалуй, самая запутанная система правил дорожного движения распространена в Италии. Местный закон ZTL (зона ограниченного движения) представлен в виде знака, запрещающего ограниченный проезд или ограничении въезда на конкретную улицу и территорию. Но ловушка этого знака кроется в многочисленных изменениях и постановлениях. Например, на некоторые маршруты могут допускаться только избранные местные жители, имеющие государственное постановления, или некоторые объезды могут быть доступны только в определенное время суток. Итальянские автомобилисты в целях экономии, поскольку штраф за нарушение этого правила составляет около €100, да и для нервного здоровья, советуют всем любителям воздержаться от поездок в таких исторических городах, как Рим, Флоренция и Милан.

По материалам Moya-planeta.ru подготовила Елена Хлоева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.