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Самые странные правила дорожного движения в мире
Во Франции - обязателен личный алкотестер, в ОАЭ - верблюд контролирует автомобильное движение, а в Японии - трезвый пассажир в ответе за пьяного таксиста
Владивосток всегда славился количеством автомобилей на улицах. Как утверждает статистика, на каждую семью, в среднем, приходится по две машины, поэтому тема правил дорожного движение актуально для горожан. Свои правила мы знаем, не всегда выполняем, и некоторые из них нам кажутся весьма странными. Но, если посмотреть на законы дорожного движения других стран, которые иногда достигают крайней степени абсурда, за наши российские ПДД можно испытать и чувство гордости.
Во Франции - прекрасной стране виноградников и изысканной кухни - власти очень разумно подошли к контролю трезвости своих соплеменников за рулем. Каждый французский автовладелец должен иметь в бардачке алкотестер. За неимением прибора придется заплатить штраф в €11.
В Объединенных Арабских Эмиратах верблюды имеют право передвигаться по любой выделенной полосе шоссе. Необходимо следить за их безопасным пребыванием, в случае эксцессов автолюбитель заплатит солидный штраф.
В Японии же, например, трезвый пассажир несет ответственность за пьяного водителя. Оказывается, необходимо предварительно убедиться в трезвости таксиста, прежде чем садиться в салон.Кроме того, обрызгать пешехода - весьма дорогое развлечение, которое встанет шутнику-автолюбителю в круглую сумму в размере - 6000 йен штрафа.
Водителям такси в Финляндии приходится платить комиссию €30 ежегодно за право включать радио для своих пассажиров. Поскольку одновременное прослушивание какой-либо композиции, приравнивается к услуге, поэтому многие таксисты возят клиентов в полной тишине.
Пожалуй, самая запутанная система правил дорожного движения распространена в Италии. Местный закон ZTL (зона ограниченного движения) представлен в виде знака, запрещающего ограниченный проезд или ограничении въезда на конкретную улицу и территорию. Но ловушка этого знака кроется в многочисленных изменениях и постановлениях. Например, на некоторые маршруты могут допускаться только избранные местные жители, имеющие государственное постановления, или некоторые объезды могут быть доступны только в определенное время суток. Итальянские автомобилисты в целях экономии, поскольку штраф за нарушение этого правила составляет около €100, да и для нервного здоровья, советуют всем любителям воздержаться от поездок в таких исторических городах, как Рим, Флоренция и Милан.
По материалам Moya-planeta.ru подготовила Елена Хлоева.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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