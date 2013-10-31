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Компания "Авторитет-Авто" снижает цены
Известная на Дальнем Востоке компания «Авторитет-Авто» объявила о снижении цен на модели марки Nissan. С 23 октября стартовала акция: «Мы порвали с прошлыми ценами!», что означает для покупателей экономию от 60 000 до 160 000 рублей при приобретении того или иного автомобиля.
Дальневосточная компания «Авторитет-Авто» на правах официального дилера бренда Nissan 23 октября сего года объявила о начале акции: «Мы порвали с прошлыми ценами!». Для каждого почитателя данной марки – это счастливая возможность приобрести давно приглянувшуюся модель с существенной скидкой. В частности, при покупке:
- Nissan Murano – можно сберечь до 160 тысяч
- Nissan Teana - до 140 тысяч
- Nissan Navara - до 120 тысяч
- Nissan X-trail - до 120 тысяч
- Nissan Juke - до 70 тысяч
- Nissan Qashqai - до 60 тысяч рублей
Интересно, что в этот же период действует еще одна акция от «Авторитет-Авто», а именно – «Автокредиты от 0%». Воспользовавшись предоставляемой Nissan Finance инициативой, автолюбители могут приобрести вожделенную модель на льготных условиях. Бесплатный субботний тест-драйв на специально подготовленной трассе дает потенциальному приобретателю возможность ознакомиться со спецификой понравившегося образца. Приятным бонусом для ценителей продукции японского автопрома станет талон от «Авторитет-Авто» на первое и безвозмездное ТО.
О компании:
В 2009 году ООО «Авторитет-Авто» стало официальным дилером известного японского бренда Nissan. С тех пор отечественная компания предлагает не только обширную линейку качественных автомобилей от изготовителя, но также оригинальные комплектующие и аксессуары. Прекрасная техническая оснащенность СТО и наличие квалифицированного персонала являются залогом того, что все ремонтные работы, как и сервисное обслуживание ТС, производятся на высочайшем уровне. Помимо этого, в «Авторитет-Авто» оказывают помощь в получении кредитных средств, регистрации машины и оформлении страховки.
Приезжайте к нам в гости по адресу: г. Артем, ул. Тульская, 22.
Тел. (423) 279-09-79, 273-35-65.
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