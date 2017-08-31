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На четыре дня во Владивостоке ограничат движение и парковку большегрузов
31 Августа 2017, 13:42 | Приморье
Ограничения на движение и парковку большегрузов будут действовать ежедневно с 7 до 23 часов.
С понедельника по четверг, с 4 по 7 сентября, во Владивостоке в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума будут временно ограничены движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Так, ограничения на движение и парковку большегрузов будут действовать ежедневно с 7 до 23 часов с 4 по 7 сентября включительно.
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