Стало известно, на какие средства приморцы покупают себе автомобили

30,9% респондентов в опросе «Какова стоимость вашего авто по сравнению с вашим заработком?» ответили, что стоимость машины равна их доходу за полгода-год, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Голосование проходило на сайте Drom.Ru.

На втором и третьем месте по популярности варианты ответа «Менее полугодового дохода» и «Доход за год-полтора». Голоса респондентов разделились поровну между двумя вариантами по 21,2% на каждый.

11,2% респондентов владеют автомобилями, стоимость которых равна их доходу более чем за три года. У 9% приморцев стоимость машин равна их заработку за полтора-два года.

Согласно опросу, доля автомобилистов в крае, которые считают, что стоимость их машин равна доходу за два-три года, составляет 6,2%.

Опрос проходил на автомобильном портале Drom.ru в период с 14 по 22 марта 2016 года. В голосовании приняло участие 35 373 пользователя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.