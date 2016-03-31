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Стало известно, на какие средства приморцы покупают себе автомобили

31 Марта 2016, 13:42 | Приморье

30,9% респондентов в опросе «Какова стоимость вашего авто по сравнению с вашим заработком?» ответили, что стоимость машины равна их доходу за полгода-год, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Голосование проходило на сайте Drom.Ru.

На втором и третьем месте по популярности варианты ответа «Менее полугодового дохода» и «Доход за год-полтора». Голоса респондентов разделились поровну между двумя вариантами по 21,2% на каждый.

11,2% респондентов владеют автомобилями, стоимость которых равна их доходу более чем за три года. У 9% приморцев стоимость машин равна их заработку за полтора-два года.

Согласно опросу, доля автомобилистов в крае, которые считают, что стоимость их машин равна доходу за два-три года, составляет 6,2%.

Опрос проходил на автомобильном портале Drom.ru в период с 14 по 22 марта 2016 года. В голосовании приняло участие 35 373 пользователя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: автомобиль  дром  доход  авторынок  исследование  приморье 



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Комментарии

  • Stiv17:01, 31.03.2016#

    И что? О чем, собственно, статья???

  • бабай07:31, 01.04.2016#

    и на какие интересно , шишы покупают, у правительства кредит берут, на Автоваз

  • Псевдоним07:45, 01.04.2016#

    Фигню написали, зато заголовок такой многообещающий.

  • Местный07:50, 01.04.2016#

    Ну, дешевки желтушные. . .

  • Псевдоним08:04, 01.04.2016#

    ну все правильно - год полтора на картофане с капустой сидишь и можно машинку прикупить на доходы

  • babai07:51, 02.04.2016#

    Не понял сути статьи, а что, за пределами России, в той же Европе, США, стоимость автомобиля соизмерима с ежемесячным доходом? Имею ввиду большую часть населения!

  • Псевдоним05:52, 05.04.2016#

    Соизмерима

  • Моряк06:17, 05.04.2016#

    Пришёл с контракта, зп в уе. . около 10тыс /мес. какие проблемы купить авто? контракт по 4мес

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