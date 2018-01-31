Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье нашли способ экономии расходов на топливо
Начать решили с общественного транспорта в Приморском крае
Перевод на природный газ общественного транспорта позволит сократить расходы на топливо в два раза. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с представителями ПАО «Газпром» во вторник, 30 января.
Во время встречи стороны рассмотрели развитие рынка газомоторного топлива на территории Приморского края.
«Сейчас выпускается около 150 единиц различной техники, работающей на газомоторном топливе. Перевод транспорта на природный газ позволит снизить расходы на топливо в два раза, а следовательно и топливную составляющую в стоимости услуг по логистике, в том числе пассажирским перевозкам», – отметил заместитель генерального директора по работе с органами власти и реализации зарубежных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Воробьев.
Он также добавил, что сейчас действует государственная программа, по которой в 2019 будет направлено 2,5 миллиарда рублей на субсидирование закупки газомоторных автобусов.
Андрей Тарасенко заявил, что необходимо перевести технику в крае – дорожную, сельскохозяйственную, автобусы – на природный газ.
«До 15 февраля все главы и органы исполнительной власти Приморского края должны отчитаться о количестве техники в подведомственных учреждениях муниципальной и краевой собственности, которую нужно перевести на газомоторное топливо», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, глава региона поручил руководителю департамента земельных и имущественных отношений Приморья Александру Подольскому найти подходящий участок для строительства газозаправочной станции.
«У нас есть льготное предоставление земельных участков, например в рамках Свободного порта Владивосток, а также ряд льгот, предусмотренных для резидентов ТОР», – добавил врио Губернатора края.
Также представители «Газпрома» обозначили сроки подключения районов Приморья к природному газу.
«В планах компании подвести природный газ в Уссурийск и Спасск-Дальний до конца текущего года», – сообщили они.
Отметим, прорывные технологии позволили за последние четыре года нарастить энергетические мощности на 40%. По мнению экспертов, уже в скором будущем люди пересядут в электромобили. Однако Президент России, считает, что электричество еще нужно добыть, а пока доминирующее положение в топливном балансе производства электроэнергии занимает уголь. Поэтому с точки зрения экологии и экономии целесообразно расширять использование газомоторного топлива на транспорте.
Новости тематики
- В Приморье нашли способ экономии расходов на топливо
- В Приморье первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит на следующей неделе
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- Авторынок Приморья катится под уклон
- Уход "Хонды" в Приморье не заметят
- Приморские автомобилисты стали "миллионерами"
- Кузовной авторемонт в Приморье: китайцы против русских
- В Приморье автосервисы готовятся к битве за прибыльность
- Последствия кризиса уже начали сказываться на рынках топлива и автогаджетов в Приморье
- Cамый ходовой бензин может вырасти в цене более чем на 20%
Новости раздела
- В Приморье нашли способ экономии расходов на топливо
- На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации
- Крещенские морозы обойдутся автолюбителям Владивостока от 200 до 6000 рублей
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Бумажный ПТС скоро будет не нужен
- Приморье погрязло в мошеннических схемах ОСАГО
- Авторынок едет вверх
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- Приморцы будут ездить на китайских электромобилях-внедорожниках
- Автомобилистам объяснили, кто главный на круге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ищут пропавшее судно
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников