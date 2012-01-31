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Дальний Восток верен «японкам»

31 Января 2012, 14:37 | Приморье

Впрочем, до уровня 2008 года еще далеко. Но перспективы есть, уверяют таможенники.

- Вопреки информации, периодически появляющейся в прессе, ввоз иномарок не снижается, а растет. В сравнении с 2009 годом импорт автомобилей вырос почти в три раза и по итогам 2011 года достиг по легковым автомобилям цифры в 151 тыс. машин, сообщил на пресс-конференции во Владивостоке начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ПАШКО.

По информации ДВТУ в 2009 году импортеры ввезли 55,849 тыс. автомобилей, в 2010 г. – 122,447 тыс., в 2011 г. – 151,025 тыс. легковых иномарок.

Еще более резкий скачок импорта произошел на автобусы и грузовики, хотя в абсолютных цифрах им еще далеко до легковушек. Автобусы: в 2009 году – 1,285 тыс., в 2010 г. – 6,087 тыс., в 2011 г. – 12,644 тыс. единиц. Грузовые автомобили: в 2009 г. – 3,652 тыс., в 2010 г. – 10,305 тыс., в 2011 г. – 27,413 тыс. единиц.

Всего по итогам прошедшего 2011 года импортеры ввезли через ДВТУ 191,082 тыс. автомобилей. Впрочем, до резкого повышения таможенных пошлин на иномарки в 2008 году через погранпункты ДВТУ было ввезено около 250 тыс. автомобилей. Но импортеры, вероятно, достигнут этого уровня, полагают дальневосточные таможенники.

- Россия вошла в заключительную фазу вступления в ВТО. С окончанием процесса ставки таможенных пошлин на ввоз автомобилей начнут уменьшаться с нынешних 30% до 25%, а затем, в течение семи лет, до 15%, сообщил Сергей Пашко.

По его словам, пошлины на автомобильные кузова и порядок таможенного оформления на ближайшее время останутся прежними.

- Но нужно учесть, что прошло два года с момента наработки основных положений Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. За это время накопился определенный опыт. И сейчас специалисты приступили к корректировке, устранению пробелов и противоречий в ранее разработанных документах, - предупредил начальник Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС Дмитрий НЕКРАСОВ. - 2012 год пройдет под знаком поиска и устранения неэффективных технологий. В ситуации, когда товарооборот растет, нужно развивать технологии и внедрять современные методы работы.

Впрочем, нововведения лишь упростят и ускорят работу участников внешнеэкономической деятельности, уверяют таможенники.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
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