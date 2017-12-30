Бумажный ПТС скоро будет не нужен

Переход на электронные паспорта транспортных средств запланирован через полгода

МВД России прекратит выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года, соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством.

Ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта будут действовать до их замены на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Если собственник транспортного средства захочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению.

Проект документа сейчас проходит общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными ведомствами проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Исполнителем по внедрению ЭПТС, разработанного по заданию Минпромторга РФ, выступает госкорпорация «Ростех» в лице дочерней структуры АО «Электронный паспорт».

Доступ к электронному ПТС будет обеспечен сотрудникам ГИБДД, уполномоченным организациям-участникам систем электронных паспортов, а также собственникам после того, как они зарегистрируются в системах электронных паспортов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток