Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому

Также сотрудники Госавтоинспекции Приморья напоминают о том, что с к ним можно попасть без очереди

С 5 декабря в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю заработает новое расписание, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Госавтоинспекция Приморского края информирует водителей об изменении графика работы регистрационно-э кзаменационных подразделений

С 5 декабря в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с новым графиком, приведенным ниже:

Рабочие дни:

понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); среда с 08.00 до 12.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-э кзаменационное подразделение ГИБДД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.