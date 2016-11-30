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Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
Также сотрудники Госавтоинспекции Приморья напоминают о том, что с к ним можно попасть без очереди
С 5 декабря в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю заработает новое расписание, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Госавтоинспекция Приморского края информирует водителей об изменении графика работы регистрационно-э кзаменационных подразделений
С 5 декабря в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с новым графиком, приведенным ниже:
Рабочие дни:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); среда с 08.00 до 12.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-э кзаменационное подразделение ГИБДД.
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