Разрешения на проезд негабаритного транспорта в Приморье приходится ждать полмесяца

В администрации Приморского края состоялся круглый стол, посвященный проблемам грузоперевозок. На нем представители транспортных компаний высказывали предложения, чтобы улучшить работу и увеличить поток грузоперевозок, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Самой обсуждаемой темой встречи стала проблема выдачи разрешений на проезд негабаритного автотранспорта, в основной массе большинство бизнесменов ждут разрешения 15 дней, и сравнили эту работу российских чиновников с иностранными.

«В Китае аналог Автодора в течение 2-3-х дней выдает все разрешения, со схемой проезда, технологическими решениями проезда, согласовывает все с владельцами дорог. После выдаются временные лоты, где точно описано во сколько надо проехать по некоторым объектам. И водитель едет по четко разработанной схеме маршрута», - прокомментировал один из вопросов генеральный директор ООО «Агрологистика» Виктор ЕРУКАЕВ.

Предприниматели во время круглого стола предложили несколько способов ускорения выдачи разрешений. Они высказывались о том, разделит негабаритные авто на те, которые до высоты 4,5 м, ширины 3,5 м и длины 28 м и те, которые больше. При этом на первые негабаритные машины сделать уведомительные соглашения, т.к. по словам бизнесменов всегда даются разрешения.

Также на круглом столе поднимался вопрос о том, зачем в разрешение указываются номера грузовиков и прицепов. Бизнесмены предложили выдавать разрешения основываясь на конкретном весе, а не госномерах. А также просили уменьшить цену на провоз 30 тонн и выше, потому что сейчас она завышена и им проще договориться на местах.

Задавая вопрос о Свободном порте Владивосток, на который ныне молится бизнес и российские перевозчики, транспортники попросили также о ускорении получения разрешений в электронном виде и уведомительном порядке. По словам представителей компаний, 5 дней за которые сейчас оформляются контейнеры, слишком большой срок, а если груз идет на в другие страны, то разрешения приходится ждать 1,5 месяца.

Закончился круглый стол созданием рабочей группы, в которую вошли представители бизнеса и государственных органов. Она подготовит основные предложения, которые будут отправлены в Министерство транспорта РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.