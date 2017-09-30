Нарушителей ПДД скоро будут наказывать без протокола

В правительстве одобрили разработку системы «Народный инспектор»

Россияне смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфоны и с помощью специального приложения «Народный инспектор» отправлять информацию в ГИБДД для принятия мер к нарушителям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Правда, пишут «Известия», привлекать к ответственности планируется только собственников автомобиля и за ограниченный ряд нарушений: несоблюдение правил парковки, проезд на красный свет, выезд на «встречку», пересечение ж/д путей под закрытый шлагбаум, поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на «зебре». Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эксперты полагают, что речь о профилактике правонарушений в данном случае не идет, а новые правила могут привести к неоднозначным результатам.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающие наказывать нарушителей на основании видеозаписи и без протокола, разработало МВД. После положительного решения правительственной комиссии этот документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

Согласно законопроекту гражданин, желающий зафиксировать нарушения ПДД на видео, должен зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение «Народный инспектор». Программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения. Разработать соответствующее приложение должно Минкомсвязи.

Однако не все нарушения будут представлять интерес для ГИБДД. Новый порядок привлечения к ответственности планируется распространять только на ситуации, которые «оказывают непосредственное влияние на состояние аварийности». Речь, в частности, идет о нарушении правил парковки, проезде на красный свет, выезде на «встречку», пересечении ж/д путей под закрытый шлагбаум, непропуске на перекрестке машины, которая пользуется преимуществом, а также — повороте налево в запрещенном месте и непропуске пешеходов на «зебре». Интересно, что наказывать предлагается только собственников автомобиля. Что делать в случае, если за рулем был не владелец машины, в законопроекте не сказано.

Сейчас наказать водителей-нарушителей с помощью видеозаписи сложно, объясняют в МВД. Сотрудникам ГИБДД необходимо опросить очевидца, приславшего запись, установить нарушителя, вызвать его для дачи показаний и найти свидетелей нарушения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На это отводится два месяца.

Для того чтобы новые правила вступили в силу, необходимо допфинансирование из бюджета. Так, на закупку серверного оборудования и услуг связи МВД потребуется почти 2,7 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Согласно прогнозам, в каждом регионе будет поступать около 100 тыс. видеообращений граждан.

Ранее документ был одобрен государственно-правовым управлением администрации президента РФ, Минкомсвязи и Минюстом, но в Минфине год назад предложили отложить введение в действие поправок в КоАП как минимум до 2020 года. В ведомстве возникла дискуссия по поводу выделения дополнительных средств. В марте 2017 года на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова с участием главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова сторонам всё же удалось урегулировать финансовый вопрос.

Эксперты полагают, что новые правила могут вызвать негативную реакцию в обществе. Так, глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обратил внимание, что законопроект предлагает наказывать собственников автомобиля, при этом за рулем в момент нарушения может находиться другой человек.

— О профилактике правонарушений речь вообще не идет — это мероприятия, проводимые в коммерческих целях, — заявил он «Известиям».

Кроме того, по словам Виктора Травина, велика вероятность, что таким образом граждане будут мстить друг другу: зная, например, что за рулем машины находится сын обидчика, его могут подловить на нарушении, чтобы насолить его отцу.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что с помощью видео будут фиксироваться только нарушения правил парковки. Эксперт высказал опасения, что к этому могут привлечь дворников или работников коммунальных служб, которые таким образом будут пополнять бюджет.

— Остальные нарушения совершаются в движении, и никто не будет ехать всё время с включенным мобильником и загруженным приложением. Не говоря уже о том, что это само по себе нарушение ПДД, — подчеркнул он.

При этом, как отмечает Петр Шкуматов, в список правонарушений не попало движение по обочине, которое как раз легко фиксируется, стоя в пробке.

Член комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) полагает, что нужно развивать систему, которая позволит «учитывать сигналы граждан на нарушения ПДД».

— Я за то, чтобы ГИБДД реагировала на все обращения граждан, чтобы граждане участвовали в наведении порядка, но я не сторонник упрощения производства по таким делам, — сказал «Известиям» депутат.

Планируется, что документ вступит в силу через полгода после его принятия.