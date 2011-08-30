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В Приморье выявлена контрабандная схема ввоза грузовых автомобилей

30 Августа 2011, 17:28 | Приморье

Сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Находкинской таможни проведена успешная операция по пресечению противоправной деятельности одного из жителей города Находки, связанной с контрабандным ввозом на территорию Таможенного союза иностранных товаров. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК России.

Как стало известно сотрудникам таможни, индивидуальный предприниматель из Находки разработал и внедрил контрабандную схему ввоза грузовых автомобилей и запасных частей к ним, которая позволяла ему занижать причитающиеся к уплате таможенные платежи в крупном размере.

Оперативными сотрудниками и дознавателями Находкинской таможни собраны материалы, указывающие на то, что предприниматель в результате своей внешнеэкономической деятельности умышленно недоплатил государству более 7 миллионов рублей.

В интересах дознания подробности схемы противоправной деятельности указанного лица в настоящий момент не разглашаются. В то же время ее характер позволяет предполагать о возможном участии иных граждан. Данная версия будет проверена в ходе проведения дальнейших следственных действий.

Дополнительно проверяются эпизоды деятельности указанного предпринимателя по ввозу иностранных товаров начиная с 2006 года. В итоге сумма неуплаченных платежей может возрасти в несколько раз.

Как сообщает Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор Находкинской таможни, в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 188 УК России, за указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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