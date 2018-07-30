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На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
Здесь будут установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением» и другие
Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменениях в организации дорожного движения и установке дорожных знаков по улице Академика Касьянова в районе остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Здесь будут установлены знаки 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.6. «Окончание дороги с односторонним движением», 2.4 «Уступите дорогу», 3.27 «Остановка запрещена» и 1.23 «Дети».
Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена необходимостью обеспечить достаточное пространство для осуществления разворота автобусов, а также связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
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