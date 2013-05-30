На дороги Приморского края не стоит выезжать без ЗАПАСКИ

Вышло в свет новое издание популярного среди автомобилистов Приморского края проекта «Справочник автомобилиста "ЗАПАСКА"».

В издании каждый найдет обновленную базу данных всех необходимых для автомобилиста компаний и организаций с адресами и телефонами, полезные советы и различную справочную информацию. "ЗАПАСКА" сделана в формате, который удачно подходит к автомобильному бардачку.

"ЗАПАСКА" станет не только прекрасным помощником вам и вашим знакомым автолюбителям, но и отличным подарком.

Спрашивайте в газетных киосках и книжных магазинах «Справочник автомобилиста ЗАПАСКА». Справочник также можно приобрести в Издательской компании «Золотой Рог» или выписать по почте. Адрес редакции: 690950, г. Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10.

Заказы также принимаются по тел.: 8 (423) 245-87-22, 245-92-22, 245-04-85 или по e-mail: podpiska@zrpress.ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.