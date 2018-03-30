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Toyota представила новый RAV4
В Приморье новинка появится только в 2019 году
Toyota на международном автосалоне в Нью-Йорке представила пятое поколение компактного кроссовера RAV4. Модель появится на рынке Северной Америки в конце 2018 года, в России – в 2019 году.
RAV4 с момента ее появления в 1994 году стал бестселлером приморского авторынка благодаря праворульным машинам с внутреннего рынка Японии. Название происходит от Recreation Active Vehicle (RAV), цифра «4» указывает на постоянный полный привод. Первое поколение RAV4 (SXA10) было создано на базе Toyota Celica GT-Four. В производство был запущен кузов с тремя дверями. C 1995 г начался выпуск 5-дверных кузовов.
Премьера Toyota RAV4 четвертой генерации состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2012 года. В 2015 году состоялась модернизация модели. RAV4 получил измененную переднюю часть с новыми фарами, решеткой радиатора и бампером.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Toyota Motor
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