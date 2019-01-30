Владивостокские "Мазды" хорошо пошли

Автозавод Mazda и «Соллерса» в 2018 году увеличил выпуск автомобилей Mazda на 29,2%

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток, совместное предприятие российского «Соллерс» и японской Мazda Motor Corporation) в 2018 году увеличило выпуск автомобилей Mazda по сравнению с 2017 годом на 29,2% (по данным краевого департамента экономики и развития предпринимательства). В 2017 году завод произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda.

В сентябре 2018 года МСМР открыло на территории опережающего развития «Надеждинская» завод по производству двигателей Mazda проектной мощностью 50 тыс. единиц в год. Предприятие будет специализироваться на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G экологического стандарта «Евро-5».

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. В настоящее время владельцами компании на паритетных началах выступают ПАО «Соллерс» и Мazda Motor Corporation. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ПАО «Соллерс»