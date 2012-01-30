Власти Приморского края намерены повысить транспортный налог

В Приморье на прошлой неделе администрация края предложила в среднем в 2 раза увеличить транспортный налог. Причем меньше всего повышение коснется владельцев новых, мощных автомобилей. А вот для многих небогатых россиян повышенные сборы могут оказаться не по карману.

Так утверждают представители Федерации автомобилистов России. Они предупредили, что если власти утвердят новые ставки, то автовладельцы выйдут на улицы с акциями протеста.

Нужно пояснить, что базовую ставку транспортного налога утверждает Госдума РФ, что и случилось в пятницу, 13 ноября. Но региональные власти имеют право как уменьшить эту цифру (в десять раз), так и повысить (в пять раз). Поэтому в разных регионах России величина налога разная. Цифры могут отличаться весьма сильно. Многократно. Все зависит от позиции местной власти. Еще важно заметить - транспортный налог полностью поступает в местную казну. Так что чем больше дефицит регионального бюджета, тем, как правило, сильнее желание увеличить ставку транспортного налога.

На прошлой неделе Комитет по бюджетно-налоговой политике Законодательного собрания Приморского края рассмотрел предложение администрации края об увеличении транспортного налога и рекомендовал утвердить новые ставки на очередной сессии, которая назначена на 25 ноября.

В случае утверждения проекта транспортный налог увеличится в среднем в 2 раза (смотрите таблицу). Но не для всех. Например, владельцы автомобилей возрастом до трех лет с мощностью двигателя от 200 до 250 л.с. раньше платили 75 руб. за л.с. и в 2010 г. будут платить все те же 75 руб. А вот за машины той же мощности, но возрастом постарше действительно придется заплатить в два раза больше.

- В случае принятия данного законопроекта краевой бюджет получит дополнительно от юридических лиц 158 млн руб. и от физических лиц - 503 млн руб., - обосновал повышение вице-губернатор Павел ПОПОВ. Планы властей взволновали автовладельцев.

- Мы против повышения транспортного налога и готовы провести акции протеста, - сообщила "ЗР" представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Приморье Анастасия ЗАГОРУЙКО. В конце текущей недели представители ФАР и автомобильных организаций России соберутся в пригороде Новосибирска для выработки плана своих действий, в том числе и протестных акций.

Нужно подчеркнуть: повышение транспортного налога еще не утверждено. Законопроект, предложенный администрацией края, пока рассмотрен лишь депутатами Комитета по бюджетно-налоговой политике. Законодательное собрание будет рассматривать его, причем лишь в первом чтении, на очередной сессии 25 ноября. И депутатам предстоит трудное решение: с одной стороны, дефицит бюджета-2010, с другой - далеко не все регионы поспешили повысить транспортный налог в тяжелый для населения посткризисный год.

Досье Санкт-Петербург не будет повышать транспортный налог в 2010 г. Об этом заявила на заседании городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО, сообщает сайт газеты "Ведомости". По ее словам, решение правительства Санкт-Петербурга - коллегиальное. "Мы взвесили все обстоятельства и, несмотря на сложности бюджета, приняли осознанное решение не повышать транспортный налог на 2010 г. - ни для населения, ни для компаний, которые занимаются транспортными перевозками", - сказала Матвиенко.

Добавим, что законопроект, кроме ставки транспортного налога, предлагает изменить сроки окончания расчетов за истекший налоговый период, продлив их на месяц. Как поясняется в документе, данное нововведение связано с предложением налоговых органов, учитывающих сроки поступления информации от ГАИ и сроки вручения налоговых уведомлений. Так, физические лица обязаны будут рассчитаться с государством не позднее 1 апреля (сейчас до 1 марта), а организации - до 1 марта (сейчас до 1 февраля).

Олег Жунусов, "Золотой Рог".