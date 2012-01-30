На создание автозавода в Приморье Sollers получит пять миллиардов рублей

Как сообщает издание lenta.ru , компания Sollers заключила с Внешэкономбанком соглашение о получении кредита в размере пяти миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на создание автомобильного сборочного предприятия на Дальнем Востоке и локализации компонентной базы для завода, в частности, штамповочного производства. Соответствующий договор сроком на шесть лет был в пятницу подписан сторонами на встрече во Владивостоке. Об этом говорится в официальном пресс-релизе "Соллерса".

На предприятии планируется выпускать корейские внедорожники марки SsangYong, японские грузовики Isuzu грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн и различные модификации коммерческих автомобилей Fiat Ducato. Первоначально мощность завода Sollers, на котором также появятся цеха для сварки и окраски кузовов, составит 15 тысяч машин в год. Кроме того, российская компания также намерена создать на Дальнем Востоке производство по выпуску автокомпонентов.

Ожидается, что все необходимые работы по подготовке производства будут закончены к концу текущего года, а первые автомобили сойдут с конвейера в феврале 2010 года.

На данный момент у компании Sollers уже есть заводы в Татарстане (на нем выпускают Fiat Ducato и грузовики Isuzu) и Набережных Челнах (собирает машины SsangYong и Fiat). Помимо этого, фирме также принадлежит "УАЗ" и "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ), пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".