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В Приморье таможня дала добро первым автомобилям без устройства ЭРА-ГЛОНАСС
29 Ноября 2018, 16:43 | Приморье
Таможни Дальнего Востока с 27 ноября выдали уже около 50 паспортов транспортных средств на подержанные автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб, известных как ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТУ.
Такую льготу дал дальневосточникам временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для собственных нужд. Решение было принято 21 ноября этого года премьер-министром России на основании обращения врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Глава Приморья отмечал, что установка системы на ввозимый в РФ автомобиль требует от владельца дополнительных расходов, что для людей с небольшим доходом, покупающих подержанную машину, становится заметным бременем.
Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, на сегодня в соответствии с Порядком таможни Дальнего Востока выдали паспорта транспортных средств на 47 автомашин.
Для получения паспорта транспортных средств (ПТС) владелец автомобиля предоставляет в таможенный орган свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выдаваемое испытательными лабораториями, аккредитованными Федеральной службой по аккредитации.
При проведении оценки соответствия ввозимого автомобиля аккредитованная лаборатория вносит в СБКТС сведения об отсутствии в авто устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и основание отсутствия этого устройства, в качестве которого указываются реквизиты Порядка (номер и дата).
Ввезти автомобиль без УВЭОС могут лица, имеющие постоянную регистрацию в Дальневосточном федеральном округе или переселяющиеся на постоянное место жительства на Дальний Восток. В соответствии с Порядком эти лица имеют право ввезти для собственных нужд в течение одного года одно бывшее в употреблении транспортное средство категории М1 или N1 с правосторонним расположением руля.
Выдача ПТС осуществляется в соответствии с требованиями Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств утвержденным приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2006 г. №496/192/134.
Временный Порядок ввоза на территорию Российской Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд утвержден 21.11.2018 № 9525п-П9. Вступил в действие 27 ноября 2018 года.
Автор: Пресс-служба ДВТУ
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