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В Приморье по подержанным "японкам" ударил рубль

29 Октября 2014, 10:00 | Приморье

Ввоз подержанных легковых автомобилей через таможни Дальнего Востока за 9 месяцев 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 24,4%, до 118,351 тыс.

Объем уплаченных таможенных платежей за ввезенные легковые автомобили составил 18 млрд 273,684 млн рублей, сократившись по сравнению с 9 месяцами 2013 года на 26,8%. В том числе ввезено 8,385 тыс. грузовых автомобилей и 2,331 тыс. автобусов.

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Cергей ПАШКО, отвечая на вопрос корреспондента «Золотого Рога» о сокращении ввоза японских иномарок, призвал рассматривать статистику в комплексе. Не акцентируя внимание на физлицах, которые сокращают покупки в том числе и по причине девальвации рубля.

«Я бы разбил статистику ввоза автотранспорта на физических и юридических лиц. Последние сократили ввоз всего лишь на 150 единиц по сравнению с прошлым годом, до более 34 тыс. То есть могу смело констатировать, что каких-то критических изменений объемов ввоза, связанных с введением Евро-5 и утилизационного сбора, мы не наблюдаем. Есть определенное смещение по номенклатурному ряду. Есть снижение ввоза по грузовым автотранспортным средствам и автобусам порядка 30%, но есть рост на 16% по легковым автомобилям. Это что касается юрлиц. Поэтому в общей цифре они (показатели. - Прим. авт.) практически равны. Если же говорить о статистике ввоза иномарок физлицами, то снижение есть. Относительно аналогичного периода прошлого года - на 25%. Но здесь опять же надо говорить комплексно. Где-то сыграло свою роль введение Евро-5, где-то - введение дополнительного платежа утилизационного сбора. Но исходя из опыта собственного общения с теми, кто оформляет автомобили, я могу сказать, что многие дальневосточники сокращают закупки в связи с ростом доллара и евро. Получается, что сегодня не всегда выгодно покупать бэушную иномарку. В том числе это и отображение общей экономической ситуации в стране», - сказал Сергей Пашко.

Начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Иван УВАРОВ, в свою очередь, отметил, что оперативники в этом году завели уже 18 уголовных дел по фактам занижения таможенной стоимости ввозимых бэушных автобусов (как правило, из Южной Кореи. - Прим. авт.).

«Суть в том, что перебиваются Vin-номера и тем самым «омолаживается» год выпуска автобуса с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Мы активно стали противодействовать этой практике, и это тоже сыграло определенную роль», - пояснил глава ДВОТ.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авто  приморье  таможня  доллар  рубль  Япония  евро 



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