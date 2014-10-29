Правительство грозит автомобилистам еще одним крупным штрафом

Правительство РФ представило положительный отзыв на законопроект, вводящий штраф в 2 тыс. рублей за использование летней резины на автомобилях зимой и зимней шипованной - летом. Если Госдума поддержит инициативу сенатора Вадима ТЮЛЬПАНОВА, который не в первый раз пытается добиться ее принятия, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2015 года.

Это означает, что если государство законодательно обяжет автовладельцев переобувать автомобиль в шины по сезону, то шлифующие снежный накат создатели пробок помимо проклятий коллег-автомобилистов получат в свой адрес также административный протокол. При условии, конечно, что сами сотрудники ГИБДД смогут доехать до места его составления на тех шинах, которыми оснащены их патрульные автомобили.

Заграница нам поможет

Предыдущие две зимы были для автомобилистов Приморья чем-то вроде иллюстрации к научной гипотезе о глобальном потеплении климата. Сравнительно мягкие и почти бесснежные зимы позволили многим владельцам заднеприводных седанов, традиционно для Владивостока являющихся главными подозреваемыми в создании пробок, не испытывать никаких проблем с ездой по городским сопкам.

В нынешнем году жителей приморской столицы ждет другая история. Ведь на морозе жесткая летняя резина, предназначенная для эксплуатации при положительных температурах, дубеет и превращается в «пластмассу», которая скользит даже на чистом асфальте, не говоря уже о дороге, покрытой льдом или снегом.

Ведущие производители зимних шин тратят миллионы долларов на исследования и разработку таких составов резины, которые могли бы успешно эксплуатироваться при низких температурах, и главным отличием зимних шин от летних является именно их мягкость и способность обеспечивать надежное сцепление в пятне контакта автомобиля с дорогой. Кроме того, в составы резиновых смесей нешипованных шин вводятся такие ингредиенты, как, например, скорлупа грецкого ореха, которая призвана повысить силу трения резины о лед. Профиль протектора проектируется с использованием компьютерного моделирования, чтобы заранее рассчитать поведение шины в реальных условиях. Постоянно совершенствуются материалы каркаса, позволяя сделать шину легкой и одновременно прочной.

Разумеется, что все эти высокотехнологические новшества сказываются на стоимости автомобильных шин. Новинки, как правило, стоят дороже предыдущих разработок, однако массовое производство позволяет выравнивать цены уже в течении непродолжительного времени. При этом, несмотря на то что Россия считается крупнейшим в мире рынком с холодным климатом, все лучшие зимние шины для автомобилей создавались и создаются за рубежом. Лидерами в этом деле традиционно считаются Финляндия и Япония. Русские шины по своему качеству находятся далеко позади, однако тоже неплохо продаются, в основном за счет низкой цены.

«При выборе шин подавляющее большинство приморских автомобилистов ориентируется прежде всего на стоимость товара. Именно поэтому в нашем регионе так популярны подержанные японские шины. Они почти в два раза дешевле таких же моделей, предлагаемых официальными дилерами, но при этом обладают огромным запасом остаточного ресурса. Во многих магазинах подержанных шин из Японии, в том числе и у нас, можно встретить практически новые шины, 2006-2011 годов выпуска», - отмечают в компании «Роса».

Ассортимент подержанных японских шин во Владивостоке, действительно, впечатляет. Большое разнообразие моделей от всех известных производителей позволяет найти резину на любой вкус и кошелек. Но самое главное, что некоторые типоразмеры шин можно найти только здесь, так как выпускаются они только на внутреннем японском рынке. Например, колеса для популярных на Дальнем Востоке маленьких джипов Daihatsu Terios Kid, Mitsubishi Pajero Mini, Honda Z имеют заводской размер 175/80R15, который отсутствует в каталогах приморских официальных шинных дилеров, получающих продукцию с европейских заводов. К машинам, сделанным для внутреннего японского рынка, найти новые шины, сделанные европейским брендом, иногда просто невозможно.

Китайское вторжение

Несколько лет назад в ту ценовую нишу, которую на Дальнем Востоке традиционно занимала японская «бэушка», начали активно проникать китайские производители. В немалой степени этому поспособствовали принятые российским правительством ограничения на импорт подержанных шин из-за границы, которые, как известно, посчитали опасными отходами. Возникшие сложности с ввозом вынудили многие компании обратить свои взоры на запад, в сторону Китая. На прилавках автомагазинов Владивостока появились шины Nankang, Jinyu, Triangle и другие китайские бренды.

«Китайские шины сегодня являются вполне конкурентоспособными, - считает генеральный директор компании «Шинтоп» Дмитрий ЦАРЕВ, - Конечно, не премиум-класс, но за свои деньги вполне нормальная продукция. Большинство приморских автомобилистов просто не может позволить себе покупать новые шины от ведущих мировых производителей в силу их дороговизны, а Китай предлагает неплохую альтернативу».

Рисунок протектора многих китайских моделей, действительно, иногда полностью повторяет дизайн хитов продаж от Bridgestone или Michelin, однако состав резины так просто скопировать не удается, и уже распробовавшие китайские шины в деле приморские автомобилисты отзываются о них довольно критически.

«Три предыдущих сезона отъездил на Nankang, - поделился мнением с «ЗР» автомобилист Алексей, - Пока были новые - все отлично. Потом обнаружилось, что глубина нарезки ламелей просто смешная. На японских шинах протектор стирается равномерно, а здесь - шашки уже полностью голые, при том что до индикатора зимнего износа еще больше миллиметра, а глубина водоотводных канавок - все 4 миллиметра. Такая шина только на выброс, даже на лето ее не оставишь: лысая. И не продашь: вид полностью нетоварный».

Впрочем, наибольшей популярностью среди китайских брендов у приморцев теперь пользуется не Nankang, а Triangle. Эта марка появилась на приморском рынке несколько лет назад, и участники шинного рынка дружно отметили взрывной рост продаж. По мнению продавцов, объясняется это не только привлекательной ценой, но и отсутствием специфически китайских слов в названии.

«В СССР была знаменита марка резиновых изделий «Красный треугольник», а Triangle в переводе тоже означает треугольник, только китайский», - шутят сотрудники компании «Роса»

Высший эшелон

Другие шипованные шины, широко представленные на приморском рынке, - это, конечно же, финские Nokian, давно снискавшие почет и уважение автомобилистов заснеженной Сибири и с трудом пробивающие себе дорогу в бедном на снег Приморье. Стоят они почти в три раза дороже китайских, однако примерно на столько же и лучше качеством, несмотря на то, что делают их в России, на заводе Nokian в городе Всеволжске, Ленинградской области. Перенос производства в страну потребления, по идее, должен был уменьшить стоимость финских шин, однако с действующей в России хозяйственной моделью стандартные экономические рецепты не слишком согласовываются.

«Линейка шин Hakkapeliitta в структуре модельного ряда Nokian является премиум-сегментом. В этих шинах используются самые передовые материалы и технологии. Поэтому они и стоят дорого. Но у финнов есть и бюджетное решение - шины Nordman. Они дешевле, и у потребителя есть выбор. В настоящий момент в продаже присутствуют как элитные модели - шипованная Hakkapelliitta 8 и нешипованная Hakkapeliitta R2, так и «Нордманы», - сообщили «ЗР» в компании «Магистраль».

Однако самые сильные позиции в Приморье по-прежнему занимают ведущие японские бренды. Официальные дилеры Bridgestone предлагают новинку 2014 года для кроссоверов и внедорожников - модель Blizzak DM-V2, а представители Yokohama - прошлогоднего дебютанта iceGUARD iG55. Розничные цены, естественно, прошли корректировку в связи с изменяющимся курсом доллара, однако темпы этих изменений пока еще вполне позволяют успеть совершить покупку до выхода цифр на космическую орбиту.

Главным преимуществом покупки шин у официального дилера можно назвать предоставляемую им гарантию, по которой шины могут быть бесплатно заменены в случае выявления заводских дефектов. Правда, при этом потребуется доказать, что при эксплуатации шины не были допущены нарушения, что при существующем состоянии приморских дорог выглядит весьма проблематичным. Но в любом случае шинный рынок Владивостока сегодня предлагает огромный ассортимент и самые разнообразные цены. Выбор же, как всегда, остается за потребителем.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.