Минпромторг включил в программу утилизации авто, ввезенные из Японии

Как выяснили «Известия», нынешняя программа утилизации автомобилей кардинально отличается от предыдущей программы (2010–2011) тем, что выделенные на нее средства привязаны к объемам внутрироссийского выпуска автомобилей каждой конкретной компании. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Об этом сообщили одновременно несколько источников в автокомпаниях. В прошлой программе правительство изначально определило исчерпывающий список автомобилей, на которые распространяется госскидка. Кроме того, оказалось, что помимо отечественных авто и локализованных иномарок под действие программы попадают импортируемые машины от тех производителей, которые заключили с Россией соглашение о промсборке.

Всё, что до сих пор известно о программе автоутилизации, которая будет действовать с 1 сентября по 31 декабря, известно только из уст премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Минпромторга Дениса Мантурова — они заявили в конце августа, что на программу выделено 10 млрд рублей, а также огласили недетальную сетку скидок на новые авто (в частности, озвучен диапазон в 40–350 тыс. рублей).

Как будут распределяться деньги автопроизводителям за предоставленные скидки воодушевленным покупателям, не уточнялось. Оказалось, что схема выплат засекречена: Минпромторг, автор и координатор этой инициативы, не разглашает соотношение и объемы средств, которые будут распределяться между компаниями. Более того, окончательные правила игры ведомство утвердит постфактум.

— В конце года затраты производителей на утилизацию будут компенсированы через субсидии. Произойдет это с принятием нормативно-правового акта, — сообщил «Известиям» представитель Минпромторга, отказавшись от подробных комментариев.

— Порядок цифр компенсаций пропорционален текущему объему производства. Таким образом, эти деньги будут распределяться справедливо исходя из тех долей, которые бренды занимают на рынке, — отметил источник в автобизнесе, знакомый с ситуацией. Но какие данные в итоге возьмет за основу механизма компенсаций Минпромторг, автокомпании не раскрывают.

Большинство автокомпаний запустили собственные утилизационные программы. Но автопроизводители не раскрывают дилерам всех карт, и четкого представления у продавцов, сколько они могут принимать клиентов по программе льготной утилизации и trade-in (продажа нового авто с зачетом старого), тоже нет. Поэтому производители обязали своих дилеров оперативно сообщать об объемах продаж по таким договорам.

— Для того чтобы не перебрать при продаже машин по этой программе, мы должны четко сообщить о сделке, — сказал Николай Солошин, гендиректор компании «Автоимпорт» (официальный дилер Opel и Chevrolet). По его словам, новый порядок утилизации очень удобен для дилеров, потому что всю ответственность и регулирование берет на себя дистрибутор: розница лишь выполняет их указания.

У автопроизводителей на руках есть небольшая инструкция Минпромторга («Программа обновления парка колесных транспортных средств» — копия есть в распоряжении «Известий»), которая детализирует размеры скидки.

В документе сказано, что на легковые машины предоставляется скидка при утилизации 50 тыс. рублей и 40 тыс. рублей — при покупке через trade-in. Покупатели внедорожников и кроссоверов (только полноприводные версии) могут рассчитывать на дисконт в размере 90 тыс. рублей и 75 тыс. рублей соответственно. Для приобретения микроавтобусов и пикапов массой 2,5–3,1 т полагается компенсация 120 тыс. рублей в случае утилизации и 100 тыс. рублей по trade-in. На обновление грузового и автобусного автопарка скидка варьируется от 175 тыс. до 350 тыс. рублей.

— Логика очень простая: и правительство, и Минпромторг, конечно, поддерживают российский автопром. Причем под таковым понимается не только четверка — «АвтоВАЗ», ГАЗ, «Соллерс» и КамАЗ, но и те компании, которые работают по промсборке, — сообщил собеседник «Известий» в правительстве РФ.

Список тех автопроизводителей, которые локализовали выпуск в России в рамках режима промсборки (режим дает право на пониженные пошлина на автокомпоненты), насчитывает два десятка компаний: General Motors (бренды Opel, Chevrolet), Renault Nissan, Datsun, Toyota, Ford, Volkswagen, Skoda, PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi, Fiat, SsangYong, Kia, Hyundai и др. Таким образом, из программы выпадают, в частности, китайские производители, которые имеют производство в России, но соглашение с ними не заключено (несмотря на их просьбы) — речь о Great Wall (предприятие в Липецкой области), Haval (Тульская область), Lifan, Geely, Chery, Haima, Luxgen (все — на предприятии Derways). Кроме того, производители из других стран, так и не решившиеся на промсборку в России (к примеру, Subaru, Honda, Suzuki, Seat), к участию в программе не допущены.

Что касается грузовиков, то основным их производителями в России являются Группа ГАЗ (Горьковский автозавод, «УралАЗ», Саранский завод автосамосвалов), «КамАЗ» (Набережные Челны). Крупнотоннажные автомобили в режиме промсборки в России производят Mercedes-Benz и Mitsubishi (на «КамАЗе»), Isuzu (на заводе Sollers во Владивостоке). Также есть заводы Renault Trucks и Volvo (Калужская область), Sсania и MAN (Санкт-Петербург), BAW (в Ульяновске), но они не имеют соглашений о промсборке по различным причинам. Одна из них — такая сборка предполагает углубленную локализацию производства и постепенное наращивание объемов выпуска, а российский рынок недостаточно емок для таких мощностей (объем выпуска обычно определен соглашением). По части автобусов лидирующие позиции в производстве у Группы ГАЗ (ПАЗ, «КАвЗ», «ГолАЗ», «УралАЗ», «ЛиАЗ»), «КамАЗа» (НефАЗ) и «Волжанина». Опять же завод «Сканиа-Питер» (не имеет соглашения о промсборке) производит незначительное число автобусов, но большого влияния на наш рынок это не оказывает.

Несколько источников на авторынке рассказали «Известиям», что производители вправе включать в утилизационную программу не только локализованные в России модели, но и целиком собранные за рубежом. Инструкцией Минпромторга это не запрещено. Например, российское представительство Peugeot включило в опубликованную программу утилизации микроавтобус Expert, который производится во Франции, а кампания по утилизации от представительства Citroen содержит также не собираемый в России седан Citroen 301.

В общем, важная особенность нынешней программы в том, что нет четко прописанных и официально озвученных правил игры — это обстоятельство вызывает обеспокоенность в профессиональном сообществе дилеров.

— На каких-то условиях что-то компенсируют — это тайна, покрытая мраком. У нас пока нет четких инструкций, — сетует президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Андрей Петренко. По его словам, некоторые компании уже по нескольку раз корректировали свои предложения по утилизации, опасаясь превысить лимиты.

Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PwC, уверен, что в этот раз чиновники не будут делать особые преференции для российского «АвтоВАЗа». Список моделей программы 2010–2011 годов носил протекционистский характер, и в итоге около 80% выделенных средств пошли в копилку «АвтоВАЗа». Кроме того, тогда была установлена верхняя планка по цене автомобиля (750 тыс. рублей), сейчас ее нет.

Российский автогигант, впрочем, пока доволен: 25 сентября он объявил, что с 4 по 23 сентября продал по программе утилизации 6281 автомобиль Lada, 536 машин продано по схеме trade-in; наибольшей популярностью пользуется модель Granta. Помимо тольяттинского завода в наиболее выгодной позиции находятся автокомпании, у которых достаточно много кроссоверов и недорогих легковушек в модельном ряду. В числе таких автокомпаний Chevrolet, Opel, Nissan, Renault, Ford, Kia, Hyundai, Peugeot. На премиум-бренды правительственные рычаги поддержки спроса традиционно оказывают минимальное воздействие.

Непосредственно для самих граждан новая программа менее лояльна. В предыдущие годы на доставку «автохлама» в утилизационные заводы правительство отдельно выделяло 1 млрд рублей. В этом году сдавать машины в утиль приходится за свой счет — автовладельцы самостоятельно доставляют свой старый некондиционный автомобиль в точку переработки, получают отметку в техпаспорте и затем отправляются в салон. Либо сдают кондиционный автомобиль в trade-in.

ZRPRESS.RU, Владивосток.