В России всё больше покупают автомобилей на "автомате"

В первом полугодии 2016 года доля продаж автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП) составила 51%. Таким образом, впервые автомобилей на «механике» куплено меньше, чем с «автоматом», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».



Продажи легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России за первые шесть месяцев текущего года составили 320 тыс. единиц. Их доля на рынке составила 51%. Машины с «автоматом» впервые в истории российского рынка продаются больше, чем автомобили с ручной коробкой передач. Так, по итогам 2015 года доля продаж машин с «автоматом» составила 48%.



«Автостат» связывает рост на 3% с тем, что увеличились продажи машин с АКП, которые являлись лидерами рынка.



Самым продаваемым новым легковым автомобилем с АКП в России по итогам первого полугодия является Hyundai Solaris — по итогам первого полугодия продали 27,2 тыс. этих машин. За ним идет Kia Rio (21,8 тыс.) и Toyota RAV4 (14,2 тыс.).



В первую пятерку моделей с «автоматами» попали Toyota Camry и Volkswagen Polo, продажи которых превысили 10 тыс. единиц.



В июне 2016 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали в годовом исчислении на 12,5%, сообщала в ежемесячном отчете Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В июне продали в России 122 тыс. 633 автомобиля. Этот показатель на 17 тыс. 562 штуки меньше, чем в июне 2015 года.



Всего в первом полугодии 2016 в России продано 672,14 тыс. автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за январь—июнь 2015 года (тогда было 782,43 тыс.).

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.