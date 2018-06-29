Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича

В связи с этим на данном участке будет ограничен проезд автотранспорта

1 июля компания-застройщик ООО «Каскад-Строй» приступит к капитальному ремонту дороги на улице Станюковича, которая была разрушена в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года. Здесь пройдёт капитальный ремонт дорожного полотна от дома № 28 до дома № 37, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Строители должны восстановить основание дороги, сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны. Движение автотранспорта на время проведения работ, а именно с 1 июля по 1 сентября, будет ограничено.



«Объезд ремонтируемого участка дороги будет осуществляться по улицам Бестужева и Верхнепортовой. ООО «Каскад-Строй» должны организовать установку временных технических средств организации дорожного движения», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.



По информации застройщика уже в сентябре на улице Станюковича будет запущено двустороннее автомобильное движение. Таким образом, жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд.



Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года на улице Станюковича была разрушена дорога и повреждена теплотрасса. В ноябре 2017 года на участке от дома № 1 к дому № 37 было открыто одностороннее движение для легкового транспорта.